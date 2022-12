El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha instado este jueves a seguir siendo "ejemplo de cobertura vacunal" y confiar en la cuarta dosis frente a la covid, más aún ante la "amenaza" que se presenta con el agravamiento de la situación sanitaria en China.

A preguntas de los medios en Mérida, momentos antes de presidir el pleno del Patronato de la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura (FundeSalud), ha recordado que la cuarta dosis de refuerzo está ya permitida por la Comisión de Salud Pública a los menores de 60 años.

Vergeles ha considerado "muy importante" que se siga confiando en la vacuna y que "se diga que cuatro dosis no son muchas dosis", sino las necesarias para combatir el virus.

"Creo que tenemos algunas amenazas en el horizonte, sobre todo con el tema de China, que es bueno que no lo perdamos de vista. No es una situación alarmante pero no es bueno que lo perdamos de vista", ha recalcado.

Por ello, ha instado a seguir dando "ejemplo" de la cobertura vacunal como hasta ahora ha hecho el país.

Sobre el caso concreto de China, ha reconocido que la situación preocupa porque son muchas personas afectadas y cuantas más personas infectadas hay más probabilidad existe de que el virus mute, "y ésa es la principal preocupación que en este momento tenemos".

Por ello, ha indicado, el Comité de Seguridad de la UE está reunido este jueves para saber qué hacer con los vuelo procedentes del país asiático.