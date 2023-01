Extremadura es una tierra llena de sorpresas, cuya naturaleza destaca por encima de todas las cosas. Cuenta con una infinidad de bosques en los que se pueden visualizar muchos tipos de animales, en ocasiones, raros o que no estamos acostumbrados a ver por aquí.

Este es el caso del usuario de Twitter @/benitezjosem que hace un tiempo visitaba la comarca de La Serena, en la provincia de Badajoz, y publicaba la gran sorpresa que se había llevado. "No es un fotón, pero sirve para ver la sorpresa que me he llevado hoy en la comarca de La Serena: Un Ibis eremita. Una rareza que es la primera vez que veo en Extremadura. Ya lo había visto en la provincia de Cádiz, donde es un nidificante muy escaso."

Ibis emerita, en peligro de extinción

También llamado Ibis calvo del norte es una especie de ave pelecaniforme de la familia Threskiornithidae propia de Europa, Oriente próximo y África. Está en peligro de extinción y solo sobrevivió en estado silvestre en Marruecos; y escasamente en Siria. En Europa se extinguió a comienzos de la edad moderna, y posteriormente también desapareció de Turquía, donde se conservó hasta finales del siglo XX, y desde donde migraba a puntos de África oriental.

Existen planes de conservación en cautividad y semicautividad, y ha sido reintroducido en el sur de la Península Ibérica y Austria. Así informan también algunos usuarios en respuesta al tweet original: "Es que los han criado en cautividad y los han reintroducido y se están expandiendo."