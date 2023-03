Unicaja Banco, la entidad en cuyo capital acabó integrada la Fundación Caja Extremadura y con una importante implantación en la comunidad autónoma, vivirá mañana en Málaga una junta general ordinaria de accionistas clave para su futuro. Entre otros asuntos, deberá decidir la ratificación o no de dos de sus consejeros independientes, Isidoro Unda y María Teresa Costa, y la aprobación del informe de gestión por parte del consejo de administración de la entidad.

La fundación extremeña no ha adelantado hoy cuál será el sentido de su voto en estas cuestiones apelando a razones de “prudencia”. Tampoco ha querido facilitar el dato concreto de cuál es su proporción actual dentro del accionariado del banco (que estaría entre el 1,5% y el 2%) y que es la que se traduce en los derechos de voto.

Quien sí dejó claro ayer cuál será su posición fue otra fundación bancaria, la de Unicaja, que es la accionista mayoritaria (30,24% de los títulos), que avanzó que se mostrará en contra de la ratificación de los dos consejeros independientes que se someten a refrendo en uno de los puntos del día. La razón que se esgrime es que ambos son considerados de la órbita del consejero delegado de la entidad, Manuel Menéndez, procedente de Liberbank, donde originariamente se integró Caja de Extremadura.

Maite Costa es exdiputada de PSC/PSOE y expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) mientras que Isidoro Unda, por su parte, es exconsejero delegado de Crédito y Caución. Ambos han tenido una cercana relación con Menéndez, especialmente por su relación con EDP España, compañía de la que el banquero es presidente no ejecutivo. Los dos fueron nombrados por cooptación por el consejo de administración y recibieron el visto bueno de idoneidad por el Banco Central Europeo (BCE). Su probable no confirmación mañana y posterior relevo por otros dos independientes proclives al sector malagueño del banco podría dar pie a una correlación de fuerzas más favorable a no ratificar al actual CEO de Unicaja este verano.

Consejeros dominicales

También se llevará al orden del día el nombramiento de los cuatro consejeros dominicales propuestos por la Fundación Unicaja, Miguel González Moreno, Juan Antonio Izaguirre Ventosa, Natalia Sánchez Romero y José Ramón Sánchez Serrano, que sustituyen a los cuatro anteriores por una cuestión de pérdida de confianza.

El patronato de la fundación andaluza se decantó este martes asimismo por abstenerse en cuanto a la aprobación del informe de gestión del consejo en 2022, con lo que hace evidente su desconfianza hacia la labor de Menéndez como consejero delegado. No obstante a este recelo, un rechazo abierto hubiese podido conllevar -en función del quórum y de lo que haga el resto del accionariado- la desautorización de la gestión de un banco que cotiza en bolsa y en plena tormenta bancaria, lo que hubiese expuesto a la entidad a turbulencias y pérdida de confianza

Unicaja y Liberbank cerraron en el verano de 2021 el acuerdo que les unión para crear el quinto banco español. Menos de dos años después, la cita de mañana se plantea como clave para determinar la distribución de fuerzas en el consejo entre los bloques malagueño y asturiano. Este pulso por el control de la entidad llega en un momento de enorme relevancia, a solo cuatro meses de que el presidente malagueño del banco (Manuel Azuaga) deba ceder sus poderes ejecutivos al consejero delegado y de que el consejo de administración tenga que revaluar la continuidad o no en este puesto del asturiano Manuel Menéndez.

Otros accionistas

Junto a la Fundación Unicaja hay otros accionistas relevantes como Indumenta Pueri SL (del grupo textil malagueño Mayoral y con un puesto en el consejo de administración) con el 8,54% de los derechos de voto en la sociedad; Oceanwood Capital Management LLP, con un 7,41%; el empresario Tomás Olivo con un 6,74%, y la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, con el 6,67%.

Por otro lado, CCOO anunció esta semana que intervendrá en la junta para reclamar "que se reconduzca la 'liberbankarización' del modelo de negocio y de las relaciones laborales" y que también votará en contra de la ratificación de Unda y Costa, pero que dará su visto bueno a dominicales propuestos por la Fundación Unicaja.

UGT, por su parte, se concentrará mañana ante las puertas de la junta de accionistas de Unicaja para rechazar el Modelo de Distribución Objetivo (MDO) que comenzó a implantarse desde enero. A través de un comunicado, el sindicato mostró su descontento con la situación actual que experimentan los trabajadores del banco, con una "absoluta desorganización provocada por los equipos de negocio y organización" que sería consecuencia de "un modelo de negocio caótico y caduco que no funcionó en Liberbank".