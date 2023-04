Respirar el aire puro, disfrutar de su rica cultura y variada gastronomía, y percibir la hospitalidad y grandeza de sus gentes, son las sensaciones que puedes vivir en el considerado como el centro industrial más significativo de la transformación del corcho en España durante los 365 días del año: San Vicente de Alcántara.

La riqueza y versatilidad de la Sierra de San Pedro

San Vicente se encuentra en un lugar privilegiado, entre dos magníficos espacios naturales protegidos, la Sierra de San Pedro en Extremadura, y la Sierra de São Mamede en Portugal. Esta singular situación coloca al municipio pacense como un excelente atractivo para el desarrollo de numerosas actividades en plena naturaleza durante todo el año.

Hay que tener en cuenta que la Sierra de San Pedro alberga un interesante reducto de bosque mediterráneo de gran riqueza, ostentando la declaración de Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), Zona de Interés Regional (ZIR) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Es este bello paisaje extremeño viven especies en peligro de extinción como el águila imperial ibérica, que con 31 parejas es donde mayor concentración de esta majestuosa ave podemos encontrar; conviviendo con buitres negros, búhos reales, cigüeñas negras, elanios azules, murciélagos, ciervos, muflones, lagartos ocelados, galápagos leprosos, madroños, jaras, tomillos, escobas, romeros, etc., en total, más de 400 especies entre flora y fauna.

Todos estos atractivos la convierten en un exponente sustancial para el desarrollo de actividades como la observación ornitológica y el disfrute fotografiando a los animales. De hecho, varias son las empresas dedicadas en la zona a tal fin y que facilitan a los aficionados a la fotografía lugares estratégicos para retratar a las aves.

No podemos olvidar el turismo cinegético, el cual alcanza su mayor auge entre los meses de octubre y febrero con la caza mayor, o al finalizar el verano con la imponente berrea. Tampoco podemos dejar atrás el turismo astronómico, pues San Vicente y su entorno ofrecen unos cielos completamente limpios para una perfecta observación de estrellas, constelaciones y planetas. Y no menos importante es el turismo micológico, ya que con las primeras lluvias de otoño la Sierra de San Pedro se convierte en un verdadero paraíso para los aficionados a los hongos.

Un patrimonio lleno de historia

Es incuestionable que San Vicente de Alcántara no cuenta con un casco histórico tan excepcional como el de algunos pueblos de su propia comarca, sin embargo, cuenta con numerosos bienes patrimoniales y artísticos muy valiosos.

A esta Extremadura nuestra, tierra de castillos sinigual, contribuye la Ciudad del Corcho con dos fortalezas enclavadas en plena dehesa. El castillo de Mayorga (siglo XIII) es de origen musulmán aunque las obras principales se acometieron en el siglo XVI. Su estado ruinoso procede de la destrucción que sufrió durante la Guerra de la Independencia portuguesa en la retirada del ejército luso, aunque todavía destaca su torre del homenaje y los esgrafiados en sus muros.

Imponente, hermosa y espectacular es la señorial fortaleza de Piedrabuena, la cual cumplía una función jurisdiccional y administrativa de la Orden de Alcántara, y no un acometido defensivo como el resto de fortalezas de la zona. En él se fusionan el concepto de arquitectura militar y la palaciega, mezclando tintes góticos de la Edad Media con otros elementos modernos de época renacentista, a lo que se unen reformas efectuadas en el siglo XX de carácter romántico y neogótico.

Ya en el casco urbano, se eleva majestuosa la iglesia parroquial de San Vicente Mártir (siglo XVIII). De dimensiones gigantescas, alberga en su interior numerosos bienes procedentes del desamortizado Conventual de San Benito de Alcántara, como el precioso retablo baldaquino barroco ante el que los soldados de la orden oraban antes de salir a las campañas militares. Destacan también varias de sus imágenes, como el Nazareno (Sebastián de Paz, 1634), el Amarrao (atribuido al escultor sanvicenteño Miguel Sánchez Taramas, 1713), y la bella imagen del Cristo de la Sangre, del siglo XVI. La portada de la puerta mayor es única en Extremadura dado su estilo decorativo rococó.

Muy cercana al templo parroquial se erige la ermita de Santa Ana, declarada Bien de Interés Cultural debido a los frescos que copan las bóvedas de su única nave.

Además, hasta diez blasones de nobleza se pueden contemplar en las casas solariegas de la población, todos ellos fechados entre los siglos XVI y XIX.

Tres espacios museísticos para empaparse de la cultura

No todas las localidades pueden presumir de contar con tres museos que recrean fielmente la riqueza natural y cultural. San Vicente sí.

Primero nos detendremos en el Museo de Identidad del Corcho, el cual recoge a la perfección una vida cultural e industrial íntimamente ligada a este material que es el motor económico principal del municipio. Anexo a él se encuentra el Centro de Interpretación de la Sierra de San Pedro “Alas”, donde se puede descubrir y comprobar de forma didáctica el bastión natural en el que se enclava San Vicente de Alcántara. De reciente creación es el Museo de Historia y Cultura Sanvicenteña, en el que se puede conocer detalladamente los vestigios y huellas que todos los pobladores han quedado patentes en la localidad pacense.

Arraigo de las tradiciones y dinamismo cultural

Si hablamos de las tradiciones y fiestas populares todo el mundo identifica a San Vicente de Alcántara con el Corpus Christi y sus emblemáticas alfombras elaboradas artesanalmente por cientos de vecinos y contempladas por miles de visitantes, que desde 2011 tienen el calificativo de Fiesta de Interés Turístico Regional. Sin embargo, el calendario cultural sanvicenteño está lleno de numerosas fiestas con gran arraigo en la población, como “los Mascarrones” en honor al patrón San Vicente Mártir (21 de enero), el emergente Carnaval, la Semana Santa de “los encuentros”, los Mayos y las Cruces (1 y 3 de mayo), las romerías de Mayorga, Virgen de Fátima y San Isidro (mayo) o las Fiestas del Corcho-Feria de San Miguel (septiembre). A ello se unen otras que se han ido incorporando de forma lúdica con el paso de los años, como el festival de música SubeRock (julio), la feria de ocio infantil y juvenil SuberOcio (abril y diciembre), la Noche en Blanco (agosto) o la iluminación navideña (de noviembre a enero).

No podemos olvidar la importante labor que realizan las más de treinta asociaciones sanvicenteña en la dinamización social del municipio con festivales folclóricos, rutas senderistas, ciclistas y moteras, marchas solidarias, competiciones de pesca y de tiro al plato, conciertos, concentraciones musicales, etcétera.

Alojamientos únicos y una gastronomía auténtica

Nada tiene sentido si vienes a disfrutar de la amplia oferta turística de San Vicente y no se realiza una parada para llenar el estómago y para descansar el cuerpo. Los numerosos negocios comerciales y hosteleros de la localidad ofrecen una exuberante carta de posibilidades gastronómicas centrando el tiro en las carnes de gran calidad, principalmente del cerdo ibérico. Destacan sobremanera los embutidos, aunque no podemos dejar de endulzarnos el pico con unos excelentes dulces tradicionales que podrás encontrar en las dulcerías y bollerías situadas en el centro de la Ciudad del Corcho. No preocuparse, el pan que se sirve en las panaderías sanvicenteñas es único, todo el que viene compra para degustar en el momento y también para llevar.

El descanso está asegurado también para el visitante. Podrás disfrutar de un hotel rural en pleno centro de reciente construcción, así como de numerosos apartamentos turísticos muy cercanos a todos los recursos sanvicenteños. Además, si lo que quieres es despejar la mente y disfrutar en plena naturaleza, existe una holgada oferta de casas rurales y, muy pronto, estarán disponibles varias fincas cercanas especializadas en el 'glamping', con el objetivo de disfrutar al máximo de la ruralidad. Disponible también se encuentra el Albergue Turístico Municipal de 'La Vega del Madroñal'.

Os aseguramos que San Vicente de Alcántara no dejará indiferente a nadie. Quien viene repite, pues se quedará impregnado de la hospitalidad de sus gentes y admirado por los numerosos recursos turísticos que aguarda esta industrial localidad cercana a la frontera con Portugal.

