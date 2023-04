Sólo en el servicio de Neumología del Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres) atienden cada año a unas 500 personas que están dejando de fumar por patologías que se agravan como consecuencia del tabaco (EPOC, pacientes cardiacos, hematológicos, asma...) o población general derivada de Atención Primaria por criterio médico. Juan Antonio Riesco gestiona estos casos más complejos.

Pregunta: A sus pacientes lo que les lleva a dejar de fumar no es tanto querer hacerlo como la enfermedad.

Respuesta: No creas. Cuando les preguntas qué les ha traído a la consulta algunos te dicen que la enfermedad, pero otros hablan de la presión familiar o que están cansados de fumar.

P: ¿El hecho de que la motivación no sea querer dejar de fumar sino otra, cambia la forma de abordarlo?

R: Sin duda. Dificulta le proceso, porque si alguien no viene motivado tenemos que trabajar la motivación hablando con él, para hacerle ver de qué estamos hablando. Aunque el paciente no esté motivado, nunca dejamos de intervenir.

P: ¿Al margen de la motivación, que otros pasos se siguen con el paciente para que deje de fumar?

R: Hacemos una primera visita presencial para evaluar su motivación y autoeficacia; hacemos una historia clínica general y luego ya nos centramos en su tabaquismo. Vemos las características de su tabaquismo desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de su dependencia, especialmente de la nicotina; y luego analizamos marcadores como el monóxido de carbono. A partir de ahí generamos un diagnóstico de tabaquismo y planteamos un tratamiento combinado de terapias de conducta, tratamientos farmacológicos y, según los casos, la terapia grupal de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Luego les incluimos en un programa de seguimiento con atención telefónica y presencial durante un tiempo entre seis meses y un año.

P: ¿El tratamiento farmacológico es indispensable para dejar el tabaco?

R: Bajo nuestro punto de vista sí lo es para la mayor parte de la gente. Lo que se sabe es que el tratamiento del paciente tiene que ser combinado. Si yo le prescribo un tratamiento farmacológico sólo, me quedo corto y el resultado no va a ser satisfactorio; y si doy pautas de conducta y consejo sanitario, las expectativas van a ser bastante bajas. Pero combinando ambos, las posibilidades de éxito van a ser mucho mayores. Hay tratamientos farmacológicos que han demostrado una gran eficacia y para nosotros son un punto muy importante.

P: ¿Y cuánto tarda en controlarse ese síndrome de abstinencia?

R: Las cuatro primeras semanas son clave y a partir de ese momento disminuye la posibilidad de recaída. Pero no olvidemos que el tabaquismo es una enfermedad crónica y que la nicotina es cinco veces más adictiva que la cocaína.

P: ¿Cree que se está haciendo lo suficiente para concienciar sobre los efectos perjudiciales del tabaco?

R: Hoy día tenemos muchas vías de información para que la población esté informada, sensibilizada y concienciada. Pero igual que hay mucha información, también existe un grave desconocimiento.

P: ¿Dónde situaría el problema?

R: En que la prevención tiene que ir acompañada de otro tipo de intervenciones. Podemos sensibilizar con una información o una legislación, pero si a lo largo de los años no se acompaña de otras intervenciones, pierde su impacto. Está claro que no se está haciendo todo porque no solo no está disminuyendo la prevalencia de tabaquismo sino que ahora mismo muestran de forma contundente un incremento en las tasas de tabaquismo en población joven, que fuma más. La edad de inicio sigue en e l entorno de los 12 o 13 años, pero hay nuevas formas de fumar y la gente joven fuma mucha pipa de agua o dispositivos electrónicos, que están fuera del control de la venta de tabaco. H