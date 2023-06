Los abuelos deberían ser eternos. Esta frase es una de las más repetidas entre aquellos que tienen o han tenido la suerte de poder pasar tiempo con los padres de sus padres. Son una figura indispensable para los que han compartido con ellos su infancia, adolescencia y más aún para los que son tan afortunados que han podido disfrudar de ellos en su vida adulta. Sin embargo, por el momento, lo que nadie puede frenar es el paso del tiempo.

Una estudiante de Enfermería en la Universidad de Extremadura ha decidido hacer su Trabajo de Fin de Grado sobre la soledad y la demencia. Bajo el nombre 'Soledad y demencia, una relación aún desconocida' ha realizado una tesis que ha enternecido a los usuarios de redes sociales.

Su nombre es Sandra Corvo Báez, tal y como aparece en las fotografías que ella misma ha publicado en su cuenta de twitter. Son dos imágenes que subió a esta red social el día 13 de junio y que poco tardó en tener interacciones. En la primera imagen aparece el nombre del tema elegido para su TFG: 'Soledad y demencia, una relación aún desconocida'; en la segunda una dedicatoria. El motivo principal de la emoción que ha causado a los internautas. Aparece la siguiente frase: "A mi abuela, y a quienes olvidaron la vida antes de dejarla". Un dardo al corazón.

Así lo expresaron sus más de 4.000 rt, 44.500 me gusta y casi 2 millones de reproducciones. Recibió cantidad de mensajes de enhorabuena. "Estoy llorando con una dedicatoria de TFG? Estoy llorando con una dedicatoria de TFG", expuso una tuitera. "SIempre he soñado que mi tfg va a ir sobre el diagnóstico de mi abuela", escribió otro usuario. "La frase me acaba de romper el corazón"; "Es la dedicatoria más bonita y dura que he leído nunca en un TFG"; "No puedo estar más orgullosa!! Qué suerte los pacientes que caigan en tus manos". Y una infinidad de comentarios.

La respuesta de la joven fue: "Gracias, gracias y gracias por todos y cada uno de los mensajes, y un abrazo muy apretado para quien lo necesite después de haberlo leído. El próximo viernes lo subiré en ResearchGate para quiénes estéis interesados; es una opción que me ha comentado mi tutor".

Así lo hizo. Este viernes publicó en su cuenta el TFG (que puedes leer aquí).