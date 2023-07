Las elecciones generales del 23J no han supuesto ninguna sorpresa en el PP y el PSOE de Extremadura por cuanto que se repiten de forma parecida los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas del 28M. Con una participación en ambos comicios similar (del 72,6% y el 73,7%), el PSOE logró 242.659 votos el 28M y ahora ha obtenido 243.956 votos (1.297 papeletas más, una subida del 0,53%). El PP, por su parte, sacó en las autonómicas 236.235 votos y ahora ha cosechado 236.936 votos (791 papeletas más, un alza del 0,29%). La diferencia entre ambos partidos fue el 28M de 6.424 votos y ahora ha sido de 7.020. En ambos casos ganaron los socialistas por la mínima tanto en Cáceres como en Badajoz, pero no existe una variación del voto importante, cuestión que sí ocurrió con Sumar y Vox, sobre todo en el caso del último partido cuyo resultado se disparó con respecto a los comicios autonómicos anteriores del 28M.

Unidas por Extremadura (Podemos), ahora Sumar, registró en las generales del pasado domingo 42.746 votos mientras que en las autonómicas sacó 36.379 votos. Se trata de 6.742 papeletas más que el 28M (un 17,5% de alza), pero lo sorprendente es el crecimiento experimentado por Vox que pasó de 49.400 votos en las autonómicas a 85.182 en las pasadas generales (un 72,4% más). Este resultado, que duplica al de Sumar, se dio por igual tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz. Sin embargo, en el reparto de escaños nacionales los de Abascal solo consiguieron un diputado por Badajoz dado que en esta circunscripción estaban en juego 5 escaños y en la de Cáceres solo 4.

Partidos regionalistas

Lo que también llama la atención en la comparativa de ambos comicios es cómo el 28M recibieron un apoyo importante los partidos regionalistas (solo Juntos por Extremadura obtuvo 15.503 votos), pero en las generales del 23J apenas cosecharon sufragios: el Bloque Extremeño fue el partido más votados con apenas 5.754 votos. Estas papeletas exregionalistas fueron a parar a la saca de Vox o de Sumar, no así a la del PSOE o la del PP, que sacaron un resultado parecido. Cierto es que los regionalistas no lograron representación en ninguna de las dos convocatoria dado que la ley electoral exige alcanzar el 5% de los votos para entrar en el reparto de escaños.

Extrapolación

Si se realiza un ejercicio de extrapolación de datos del 23J en diputados autonómicos, teniendo en cuenta la Ley D’hont y la diferencia de escaños de Badajoz (36 diputados) y de Cáceres (29 diputados), hubiera ganado las elecciones igualmente el PSOE de Guillermo Fernández Vara con 27 escaños, 15 por Badajoz y 12 por Cáceres (el 28M sacó 28), pero lo mismo que ahora no habría podido formar gobierno con Sumar dado que la formación de izquierdas liderada por Irene de Miguel en Extremadura habría obtenido los mismos 4 escaños que el 28M. La Asamblea de Extremadura la conforman 65 diputados y la mayoría absoluta se consigue con 33 diputados.

El PP, por su parte, habría conseguido 25 diputados, 15 por Badajoz y 11 por Cáceres, (3 menos que el 28M), pero sí habría podido sumar con Vox dado que el alza experimentada por la formación de extrema derecha le habría dado hasta 9 escaños, 5 por Badajoz y 4 por Cáceres (el 28M sacó 5 diputados en total). Ello llevaría implícito un punto de partida mucho más ventajoso para los de Abascal a la hora de negociar un gobierno de coalición en Extremadura y, por supuesto, una mayoría mucho más holgada a la hora de alcanzar un hipotético pacto con los populares.

Por supuesto, cada comicio (nacional, autonómico o municipal) se desarrolla en un contexto distinto y la extrapolación de los resultados de una y otra votación no arrojan conclusiones fiables. Los electores tienen en cuenta programas y candidatos diferentes para España que para Extremadura. Los expertos en análisis político aseguran que las tendencias de las urnas no pueden compararse si responden a convocatorias diferentes. Sin embargo, no deja de ser curioso que los resultados del PSOE y el PP sean casi similares en unas elecciones y en otras con una diferencia de siete semanas y que solo los partidos más a la derecha o más a la izquierda sean lo que experimentan una variación importante al alza.