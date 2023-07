PP y PSOE chocan por las comparecencias de los altos cargos públicos

Los choques entre PP y PSOE no cesan en el arranque de la nueva legislatura. El Grupo Parlamentario Popular llevará este jueves al pleno de la Asamblea una modificación de la ley de regulación del estatuto de los altos cargos del Gobierno de Extremadura, consistente en suprimir la obligación de que los candidatos a altos cargos comparezcan en el Parlamento con carácter previo a su nombramiento (por parte del Consejo de Gobierno) para exponer su currículum profesional y responder a las preguntas que les formulen los grupos parlamentarios al respecto.

Esta propuesta ha provocado un nuevo enfrentamiento entre populares y socialistas. El portavoz del grupo popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que llevar a cabo estas comparecencias dilataría los plazos, al menos hasta octubre, para tener un Gobierno "plenamente constituido". "No podemos estar esperando meses, ni los extremeños se lo pueden permitir. Queremos que Extremadura cuente con un Gobierno en plenitud lo antes posible", ha manifestado. "No estamos para valorar el currículum vitae de ningún alto cargo", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que esta información se publicará en el Portal de Transparencia de la Junta, por lo que "no hay falta de transparencia".

Desde el PSOE no están nada de acuerdo con este extremo, pues la portavoz parlamentaria Soraya Vega ha calificado esta decisión como “un ataque a la transparencia que nos devuelve a otros tiempos lejanos y pasados donde no se tenía que dar cuenta la ciudadanía". En esta línea, ha criticado que la presidenta extremeña, María Guardiola, quiera "derogar una ley que era pionera en España y que instauró Guillermo Fernández Vara en un ejercicio de transparencia política con el que ahora arrasa”. Por ello, los socialistas votarán previsiblemente en contra de esta medida.

Por su parte, Unidas por Extremadura también podría votar en contra de esta propuesta. El portavoz adjunto de la formación, Joaquín Macías, ha calificado de “gravísima” la modificación de la ley de altos cargos, al denunciar que esta “atenta contra el principio de transparencia que debe regir a la Junta de Extremadura”. "Se está hurtando a la ciudadanía del derecho a conocer quiénes serán las personas que ocuparán el gobierno de la Junta, qué currículum tienen y, sobre todo, si no existe un conflicto de intereses en su designación”, ha destacado.

Cabe destacar que el grupo parlamentario de Vox no se ha pronunciado al respecto ya que su portavoz Ángel Pelayo no ha comparecido ante los medios de comunicación tras la Junta de Portavoces, aunque desde el PP confían en que sí apoyarán la modificación de la ley, que se hará mediante el procedimiento de lectura única con un único debate y votación. Sánchez Juliá ha informado de que en esta cuestión sí han coincidido todos los grupos parlamentarios.

Sin acuerdo sobre el orden de intervención

Por segunda semana consecutiva, sigue el rifirrafe entre PP y PSOE por el orden de intervención en las ruedas de prensa que ofrecen tras la reunión de la Junta de Portavoces. Por ello, este martes tampoco han querido comparecer en la sala de prensa de la Asamblea regional ya que aún no han acordado el orden, pues ambos partidos defienden que deben intervenir en último lugar. Los socialistas argumentan que ellos ganaron las elecciones y los populares, que sustentan el gobierno.

En consecuencia, tanto la portavoz socialista como el portavoz popular han atendido a los medios de comunicación en las oficinas de sus respectivos grupos parlamentarios. El único que ha comparecido en la sala habilitada para tal fin ha sido el de Unidas por Extremadura. "Estamos hablando, y nuestra intención es ponernos de acuerdo", ha manifestado Vega, quien ha reiterado que "algo que no va a cambiar, por mucho que el PP intente imponer su criterio, es que el PSOE de Extremadura fue la lista más votada el pasado 28 de mayo".

Para Sánchez Juliá, el orden de comparecencia "evidentemente es un asunto que hay que tratar, que vamos a tratar en la Junta de Portavoces" y que debe abordarse "en su globalidad", en alusión también al "funcionamiento ordinario de la Asamblea". "Esto no pueden ser decisiones concretas, sino que tiene que ser un global en el que todos estemos de acuerdo", ha señalado. A juicio de Macías, que PP y PSOE "se estén tirando los trastos a la cabeza con una cuestión que entendemos que es menor".