El Grupo Social ONCE logró en 2022 sus máximos históricos de retorno social para la ciudadanía en un año «fantástico» en generación de empleo para personas con discapacidad, con 13.230 nuevos puestos, 440 en Extremadura, 230 millones de euros en inversión destinada a estas personas, más de un millón de euros en la región, y en pago de premios a los clientes de sus loterías responsables, seguras y sociales, con cerca de 45 millones distribuidos en la región.

El delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias García, y el presidente del Consejo Territorial, Venancio Ortiz Silva, junto a Javier González, director regional de Inserta Empleo y Rafa González, gerente del Grupo ILUNION en Extremadura, han presentado este miércoles 26 en rueda de prensa en Mérida estos datos, recogidos en el Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE en 2022.

En este sentido, Fernando Iglesias ha expresado que estas cifras son «la demostración de que es posible combinar el compromiso adquirido con la sociedad con un modelo de rentabilidad económica y social basado esencialmente en el retorno social, en devolver a la ciudadanía hasta el último euro de lo que recibimos de ella, multiplicado por empleo, formación, educación, accesibilidad, tecnología, innovación, autonomía, inclusión… oportunidades de vida».

Asimismo, el Grupo Social ONCE también ha conseguido un impulso a dos grupos que forman parte de su «ADN»: la igualdad a través del empleo de las personas con discapacidad y la igualdad para mujeres. Así, ha incrementado en 4,2 puntos el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla, hasta un 62,4%, y en 1,5 puntos el porcentaje de mujeres, hasta 44,3%. Esto convierte a la ONCE en el cuarto empleador no estatal en España que más empleo genera y el primero del mundo en personas con discapacidad.

En la misma línea, desde el Grupo Social también defienden su empeño en la creación de «empleo de calidad», por el cual en 2022 se firmaron un total de 8.401 contratos indefinidos, de los que 1.155 fueron vendedores de lotería, 41 en Extremadura, y 259 puestos para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, 7 en la región.

Por otra parte, el presidente del Consejo Territorial, Venancio Ortiz, ha manifestado que el Grupo Social ONCE es una entidad «única en el mundo» y ha defendido su modelo de juego responsable, seguro y social como «la única forma de seguir con nuestro compromiso». En ese sentido, en 2022 ONCE elevó sus ventas de productos de lotería responsable, segura y social hasta los 2.426 millones de euros. De esta cantidad, el primer gran retorno fue el reparto por todo el país de 1.372 millones. En Extremadura, los premios ascendieron a los 45 millones de euros.

Del total de ingresos, un 32,6% se destina a salarios y gastos de gestión, un 9,5% se invierte íntegramente en servicios sociales para personas ciegas o con discapacidad y el resto, 2,6%, en una prima de participación de la plantilla, programas de investigación e inversiones futuras.

Finalmente, el Grupo Social ONCE también se ha hecho eco de la situación de incertidumbre política en España. Iglesias ha expresado hace 10 años que se mantiene un acuerdo con el Gobierno, con independencia del partido político. «Por encima de quien gobierne, está la ciudadanía», ha afirmado.