Los pueblos de Extremadura sin un solo nacimiento se duplican en cinco años hasta los 86

Las calles de los pueblos extremeños se quedan sin niños. Según los datos del Movimiento Natural de la Población publicados ayer por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), 86 municipios de Extremadura (16 en la provincia de Badajoz y 70 en la de Cáceres) no registraron ningún nacimiento en el año 2022, lo que se traduce en un 22,6% del total. En concreto, la región sumó 15 localidades más en las que no se produjo ningún nacimiento con respecto al año anterior. Son 42 más en relación a 2017, por lo que los municipios que no registran ningún alumbramiento se han duplicado en apenas cinco años.

