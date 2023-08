La judoka emeritense del Judo Club Stabia, es una de las deportistas patrocinadas por la Fundación Jóvenes y Deporte. Hablamos con ella de su temporada y de las actividades de formación que desarrolla.

¿Qué tal ha ido el stage de judo de Cristina Cabaña de este verano?

Muy bien, la verdad que me ha sorprendido para bien. Ya que pese al calendario tan apretado que he tenido y la elección de la fecha a mitad de julio en plenas vacaciones, he tenido muy buena respuesta en cuanto a participación. Han sido casi las mismas inscripciones que el año pasado y estamos muy satisfechos porque la gente que ha participado también se ha ido muy contenta con la experiencia.

¿Cuesta mucho poner en marcha una actividad de este tipo?

Sí, para mí es difícil y cuesta bastante. Yo no vivo en Mérida ahora, lo que es otro hándicap, pero tengo que decir que tengo mucho apoyo por parte de mi club, el Judo Stabia, y de instituciones como la Dirección General de Deportes, el Ayuntamiento de Mérida o la Fundación Jóvenes y Deporte, que se han volcado para que esta actividad saliese adelante, así como de mis compañeros y colaboradores. Yo pude llegar sólo tres días antes del inicio y todo estaba listo para comenzar.

Siendo deportista de élite, ¿qué objetivos buscas con estas acciones sociales paralelas a tu faceta competitiva?

Lo he comentado alguna vez. Para mí es una manera de devolverle a Extremadura lo que me ha dado. Ahora no vivo aquí y creo que le debo algo al judo extremeño e intento devolvérselo con esta actividad, en la que las personas de nuestra región que practican este deporte pueden compartir experiencias con judokas de otras comunidades autónomas o incluso de otros países, con el objetivo de promover el deporte en general y el judo en especial.

¿Se aprende de los niños y niñas que asisten?

Claro que sí. Siempre se aprende. Sobre todo, de esa ilusión con la que vienen y ese impulso que te dan cuando ves que con esfuerzo y constancia las cosas se consiguen. Niños y niñas que el año pasado vinieron al stage, en este año ya les he visto colgarse alguna medalla en campeonatos de categorías inferiores.

¿Hay tiempo para el descanso en verano o nunca se pierde de vista el tatami?

Este verano va a ser complicado, pero después del Gran Premio de Croacia del 19 de agosto tendré unos días de descanso, aunque pocos, ya que en septiembre volvemos a la carga para seguir sumando puntos de cara a conseguir la meta de estar en los Juegos Olímpicos de París.

¿Qué balance haces de la primera mitad de la temporada?

Ha habido un poco de todo, competiciones muy buenas y otras no tanto, pero pondría en valor mi primera medalla en un Gran Premio, que conseguí en enero en Portugal, o el 5º puesto en el Grand Slam de Kazajistán en junio. Lo importante es que, aunque no consiga medalla, me vaya satisfecha del campeonato que he hecho, y creo que eso lo he conseguido en estos meses. Pero siempre mirando hacia delante con el objetivo de mejorar.

¿Qué objetivos tienes en lo que queda de año?

Claramente el lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos. De aquí a diciembre, la Federación Española seguirá perfilando los deportistas que seguirán compitiendo a partir de final de año para lograr ese fin y los que no, así que lo principal ahora es hacer buenos resultados internacionales para conseguir puntos y estar bien colocada en el ranking. Además, tenemos también el Campeonato de Europa, donde voy a intentar obtener esa medalla que en 2022 se me escapó por muy poquito con ese 5º puesto.

¿Con qué apoyos cuentas en este camino hacia París?

Institucionalmente con la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida. También por supuesto de la Fundación Jóvenes y Deporte, con su patrocinio publicitario, el de la estructura de mi entrenador personal Judo Kino y el Judo Club Stabia, que siempre está ahí para apoyarme y brindarme todo lo que necesite. Y además, claro de mis familiares, que siempre me apoyan y animan a seguir avanzando.

Este año tu club, Judo Stabia, se estrena como patrocinado también por la FJyD, ¿cómo valoras el reconocimiento social e institucional que cada vez más tiene vuestro deporte?

Me parece muy positivo. Es genial poder compartir el patrocinio de la FJyD con el Stabia, y creo que es merecido, ya que como club llevamos muchos años trabajando por la promoción del deporte y paseando el nombre de Mérida y de Extremadura a nivel nacional con excelentes resultados deportivos. El apoyo económico es necesario para que clubes como el nuestro puedan seguir invirtiendo en deporte, en formación y cantera, por lo que este patrocinio creo que va a ser un gran impulso para la entidad y para el judo en Extremadura.