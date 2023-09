Las dos diputaciones asumirán el coste de los cuatro consultorios descartados por la Junta

Se avecina una legislatura calentita en las relaciones entre las dos diputaciones extremeñas y la Junta de Extremadura. Los dos presidentes provinciales acaban de echar un pulso a la Consejería de Sanidad, que más bien iba directo a la presidenta popular, María Guardiola, a cuenta de los cuatro consultorios que la Administración autonómica ha descartado en otros tantos municios de la región y cuya reforma y mejora se iba a acometer con cargo a fondos europeos a través del ministerio. Este lunes han comparecido en Badajoz de forma sorpresiva (la rueda de prensa se convocó ayer domingo) los dos presidentes de las diputaciones de Badajoz y de Cáceres, los socialistas Miguel Ángel Gallardo y Miguel Ángel Morales, respectivamente, para anunciar que si la Junta no rectifica y no acomete estas obras ya anunciadas y previstas, las dos diputaciones asumirán la inversión (un millón de euros) detrayéndola de los convenios que ambas tienen firmados con el gobierno regional para actuaciones en materia deportiva, cultural o ferias sectoriales. Estos convenios suman en torno a 8,5 millones de euros.

Las obras descartadas por la Junta estaban previstas en el municipio cacereño de Cedillo y en Zurbarán, Cristina e Higuera de la Serena, estos tres últimos en la provincia de Badajoz. Extremadura recibe 24 millones del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP). Un millón de este presupuesto se iba a invertir en construir nuevos consultorios en estas cuatro localidades. Pero se ha optado por destinar este dinero a proyectos de mejora de eficiencia energética y equipamientos radiológicos por el retraso de estos cuatro proyectos.

Sin embargo, los presidentes de las diputaciones aseguran que da tiempo a ejecutarlos, pues tienen que estar terminados antes de 2025. En concreto, en el caso del consultorio de Cedillo, según ha explicado Morales, la inversión es superior a 200.000 euros, el proyecto ya está redactado y el plazo de ejecución es de 5 meses por lo que, en su opinión, habría tiempo suficiente para que este municipio cuente con las instalaciones sanitarias que necesita. Las actuales datan de los años 50, "no pueden entrar las camillas" y el médico y el enfermero deben compartir espacio. El presidente de la diputación cacereña ha recalcado que es "mentira" la razón que esgrime la consejería.

Gallardo ha defendido que hasta ahora la relación de las diputaciones con la Junta se ha caracterizado por la "lealtad" entre las instituciones y ha lamentado que desde que están el PP y Vox en el gobierno regional se les esté "silenciando". Pero lo que no están dispuestos a tolerar son los "atropellos" que afectan al mundo rural. Para Gallardo no puede ser "casualidad" que se haya descartado esta inversión en los cuatro municipios. Si bien, ninguno de los dos presidentes quiere creer que haya sido una decisión partidista (en tres gobierna el PSOE y uno es independiente). "Me parecería de una torpeza sublime", ha señalado Gallardo.

En todo caso, ambos esperan que la Junta rectifique y se muestran abiertos a seguir colaborando.