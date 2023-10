Polémica en redes sociales por un post de Arturo Pérez-Reverte sobre una actividad organizada por la Universidad de Extremadura. Bajo el titulo 'La diversidad lingüistica de Extremadura', la UEx anuncia una actividad el 26 de octubre a las 12.30 horas en la facultad de Educación y Psicología de Badajoz. El cartel cuenta con dos versiones, una en castellano y otra en "extremeñu": "La variança lengüística d'Estremaúra". Esto último es lo que parece no haber agradado al escritor que ha publicado en su cuenta de 'X' (antes Twitter) lo siguiente: "Dicho con todo respeto (imaginen dicho sin él), esto se ha ido al carajo", en un post en el que también ha insertado las imágenes del evento y ha desatado la polémica.

Las reacciones al mensaje del académico español son de todo tipo. Algunos usuarios se posicionan a favor y otros en contra. "Aunque sea una variedad casi sin hablantes y mucho menos regulación, hay esfuerzos que parecen encomiables por mantener viva dicha variedad. No entiendo —y bien cierto es que me gustaría comprender— cuál es su visión para aseverar que «esto» (lo que fuere) se ha ido al carajo", le responde Enrique Trigeros, un usuario de 'X'. A lo que el propio Pérez-Reverte le dice: "Estimado amigo, en mi opinión, en un momento en que la lengua (común) española está siendo maltratada en un disparate de desidia e ignorancia, los esfuerzos serios de una universidad deberían concentrarse en respetar y reforzar aquélla, no en alentar el caos general".

"La diversidad lingüística forma parte del medio social y cultural en Extremadura", señala el periodista extremeño Juan Pedro Sánchez Romero. "Don Arturo, ¿una actividad en la Universidad sobre variadades lingüística que se hablan en algunas zonas de Extremadura le parece mal?", le pregunta Esther Tello, una internauta. "Querida amiga, yo puedo recitar de memoria "El embargo" porque lo aprendí en el colegio en los años 60. Y me encanta y conmueve. Claro que debe ser conservada y estudiada esa variante. Otra cosa es lo que señalo en el tuiteo que le adjunto. Un saludo", le dice Reverte.

"Más allá de la contundencia en la expresión que promueve esta red social, me cuesta comprender cómo a alguien con tanto aprecio por la lengua como el que se le presupone puede molestarle que se dé a conocer el patrimonio lingüístico de Extremadura, tan rico y tan maltratado", opina Aníbal Martín, traductor y extremeño. Más tarde, Martín publicó un post asegurando que el académico le había bloqueado. "Pérez-Reverte me ha bloqueado, ese bravucón que tira la piedra y esconde la mano, que utiliza la autoridad que le brinda una academia privada donde muchos académicos no tiene ni santa idea de lingüística para avivar el odio contra el patrimonio lingüístico minorizado de su país. Pertenece a ese grupo de opinadores a los que se les llena la boca con la cultura de la cancelación cuando son incapaces de argumentar, cuando su única aportación a los debates consiste en babear exabruptos y tratar de mostrarse contundentes para obtener el me gusta de sus palmeros. Pobres eguitos, pobres esencialistas, pobres ignorantes".

Entre la oleada de críticas, otros tantos defienden su postura. "La desidia, la pereza y la falta de respeto en el mal uso de la lengua propia no puede ni debe elevarse a la categoría de "variante dialectal", todo un eufemismo para esconder el paletismo que conlleva. Dicho sin el menor respeto hacia tales "usuarios"", espeta Pitu Iborra.

"La gramática española tiene unas normas. Seguirlas no es atacar a nadie ni herir el sentimiento de ningún territorio. Si no, y ya puestos, que cada uno escriba como le salga del cipote y, en efecto, nos vamos todos al carajo...", señala Iván Gallardo.

Comunicado de la Oscec

El Órgano de lenguas de Extremadura ha emitido un comunicado al respecto en el que aseguran: "El objetivo es que los futuros docentes aprendan a reconocer la diversidad lingüística que se van a encontrar en las aulas de toda Extremadura". La actividad, tal y como dicta el documento, se basa en una clase para una asignatura concreta llamada 'Conocimiento del medio físico, cultural y social de Extremadura', que se encuentra en las materias de Educación Primaria. Se darán a conocer las distintas lenguas que la integran, su reconocimiento y situación actual, el trabajo que se realiza para ponerlas en valor y, por supuesto, se tratarán recursos didácticos para aprender a reconocerlas, promoverlas y no discriminarlas"

No obstante, pese a que la publicación lleva días circulando por redes, la polémica continúa.