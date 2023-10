Las "obras de mejora en la infraestructura" que se llevarán a cabo en el tren entre Extremadura y Madrid, en concreto entre Oropesa de Toledo y La Bazagona, provocará que los pasajeros tengan que viajar por carretera durante un tramo. Se trata del trayecto entre Oropesa y Monfragüe, tal y como ha confirmado este domingo Renfe a este periódico.

Será desde las 0.00 horas del 21 de octubre hasta las 7.30 horas del 24 y se garantizan las paradas correspondientes en las estaciones intermedias que comprenden este viaje. "Para la utilización de estos medios alternativos es necesaria la obtención de su billete de transporte de forma previa a la realización del viaje", según publica Renfe Media Distancia en carteles distribuidos por las estaciones afectadas.

Se desconocen los horarios

Cabe señalar que hasta que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no facilite los horarios de los trenes afectados durante estos días, Renfe no podrá publicar ni poner en venta los billetes del trayecto. "Viéndose incrementados los tiempos de viaje en torno a 40 y 60 minutos. Por este motivo, en este periodo no se garantizan los enlaces con otros servicios", advierten en el documento.