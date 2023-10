¿Qué tienen en común la Avenida 24 de Mayo de Quito (Ecuador) y el barrio de San Lázaro de Mérida (Extremadura, España)? Mucho. Ambos espacios urbanos están unidos para siempre por el invisible hilo de la movilización ciudadana a favor de los Derechos Humanos y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de su entorno. Gracias al proyecto #UIO+EXTRENURBANO, que fomenta el arte urbano extremeño como herramienta de transformación social vinculado con el patrimonio cultural y los Derechos Humanos, se promueve entre la ciudadanía emeritense valores como la dignidad, la justicia, la convivencia, la solidaridad y el respeto por el medio ambiente. El arte se ha convertido en instrumento de transformación social a través de este proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (AEXCID) que ejecuta la Asociación de Desarrollo Rurex.

El artista ecuatoriano Mundana ha convertido la barriada de San Lázaro, de Mérida, concretamente la calle Plasencia-Trujillo en una galería de arte público a cielo abierto. En este caso, su obra mural múltiple compuesta por 5 escenas lleva el título de ‘Irse para volver” en la que refleja y reflexiona sobre el derecho a la construcción de comunidades sostenible, equitativas y justas en términos de justicia social y ambiental. Las charlas informales con los vecinos de las viviendas de promoción pública en San Lázaro durante el proceso le ha servido para documentarse y reflejarlo en su obra. La iniciativa ha contado con la colaboración de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, así como con el ayuntamiento de Mérida. Este proyecto de cooperación cultural busca además de la rehabilitación y embellecimiento de espacios y fachadas para generar recursos culturales, hacer partícipe a la ciudadanía para despertar la reflexión crítica en valores de justicia y derechos humanos.

Pero este proyecto promueve además un sentimiento de ciudadanía global, por eso también al otro lado del océano concretamente en la Avenida 24 de Mayo de Quito en Ecuador dos artistas extremeños, Sojo y Míster Piro, también han realizado sus particulares murales urbanos de autor al objeto de generar espacios para la sensibilización y la reflexión sobre Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos murales constituyen la tercera aportación española desde la Junta de Extremadura a través de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) al proyecto CaminaArte, que ha impulsado el Instituto Metropolitano de Patrimonio del Municipio de Quito con la colaboración de la Embajada de España en Ecuador. Sojo se ha encargado del hito 10 de la Ruta CaminArte, desde La Ronda hasta la Cima de La Libertad en la Avenida 24 de Mayo de Quito, rehabilitando así una zona del centro de la capital de Ecuador. En el mural, el artista ha plasmado la intimidad del taller donde los lutieres construyen guitarras y transforman la madera en infinitas melodías. Esta idea surgió del trabajo de investigación y documentación que realizó Sojo en las calles del centro histórico y en el Museo del Pasillo, en el que le asombraron los constructores de instrumentos. El muralismo ha servido para expresar una aproximación a la habilidad de los artesanos populares y mostrar la capacidad de la música de transitar por el mundo dialogando con las distintas comunidades. Su mural según él mismo ha manifestado es «una instantánea del taller de guitarras de César Huacán, ese espacio íntimo donde él está creando instrumentos y música. He cogido un trocito de la vida de César Huacán y se lo he plasmado aquí a todos los quiteños, con mi lenguaje, colores y un punto de abstracción, pero no deja de ser la identidad de Quito y la música ecuatoriana», explica.

Por su parte, Míster Piro, eligió como tema la gastronomía a través de una aproximación abstracta que resume sus impresiones de las visitas a los mercados, conversaciones con cocineros y degustación de una cocina muy especial. El arte de la comida fue interpretado y llevado a un mural como la expresión sin filtros de sensaciones, de fusión de colores vivos que transmiten olores, recuerdos y vivencias. «Para mí la gastronomía es cultura y arte y esta obra me ha permitido conocer el alma de las personas de Ecuador, como cocineros, productores y vendedores en mercados que fueron fuentes de inspiración para este mural», comentó el artista extremeño, que visitó a cocineros, productores y probó varios platos emblemáticos.

Ambas obras han trabajado el patrimonio inmaterial reflejando el derecho a la memoria, la identidad y la libertad de movilidad, mostrando la capacidad del arte urbano para transformar y dialogar de forma democrática con todas las personas que allí habitan y transitan.