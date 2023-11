Otra huelga en justicia: ahora el turno de oficio

No cesan las huelgas en los juzgados. Ahora son los abogados del turno de oficio los que han anunciado un paro indefinido a partir del 21 de noviembre. Los extremeños han decidido unirse así a la convocatoria a nivel nacional organizada por el sindicato Venia, creado precisamente para velar por los derechos de estos letrados. En la región están llamados a la huelga unos 1.200 abogados, que son los que están adscritos al turno de oficio en toda la comunidad, algo más de la mitad de los colegiados en toda Extremadura.

Entre sus reclamaciones está la actualización de las retribuciones, una demanda histórica de este colectivo. El Ministerio de Justicia ha anunciado una subida del 5% en los baremos para aquellas comunidades que no tienen las competencias transferidas, como es el caso de la extremeña, pero lo consideran insuficiente. «Es miserable», reprochan desde esta organización sindical, que exige unas retribuciones «dignas». Según indica el representante en Extremadura de este sindicato, Antonio Jiménez, asuntos que en un despacho particular cuestan 1.500 euros en el turno de oficio se pagan a 250. Y muchas veces ni si quiera se llegan a cobrar porque los clientes no firman o no aportan la documentación. «Tenemos que ser nosotros los que vayamos a las guardias con la documentación para solicitar la justicia gratuita y después estar detrás del cliente para que firme la documentación para ver si tiene derecho», explica.

Se une a la que ya hicieran los letrados de la administración de justicia y los funcionarios

Y cuando el servicio se concede, se cobra a meses vista; habitualmente con cinco meses de retraso. Por eso otra de sus reivindicaciones es que los honorarios se abonen «en tiempo y forma». «El turno de oficio resta trabajo del despacho y un abogado de oficio trata igual a un cliente particular que al de la justicia gratuita», advierte Antonio Jiménez.

Se regula desde los colegios profesionales

El turno de oficio se regula desde los colegios de abogados y apuntarse es una decisión particular. No obstante, desde este sindicato advierten de que, si nadie lo hiciera, el Estado les obligaría a prestar el servicio porque recibirlo es un derecho constitucional. Por eso los letrados exigen al Estado que atienda sus peticiones: «Dicen que trabajamos para los colegios pero en realidad lo hacemos para el Estado y eso sin estar dados de alta y respondiendo con nuestros seguros de responsabilidad civil», añade el representante extremeño de este sindicato.

Por eso otra de sus peticiones es la cotización a la Seguridad Social con carácter retroactivo, así como el reconocimiento de la condición de autoridad («no tenemos protección y trabajamos con gente que está muy fuera del sistema»), la reducción de la carga burocrática y el derecho a la conciliación y al descanso.

Será la primera vez que los abogados lleven a cabo una huelga. Hasta ahora siempre se les había dicho que no tenían ese derecho. Galicia fue la primera comunidad que inició los trámites para secundarla y finalmente se han unido el resto de territorios. Este paro se une al que ya celebraron los letrados de la administración de justicia y los funcionarios.