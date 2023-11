El narcisismo de la sociedad, la intermediación informativa con las fuentes o cómo influirá la inteligencia artificial en el desarrollo del oficio de periodista fueron algunos de los principales asuntos de abordados en la mañana de hoy en las I Jornadas de Periodismo, organizadas por El Periódico Extremadura, de grupo Prensa Ibérica, con el patrocino de la Junta de Extremadura y la colaboración de Fundación CB y la Diputación de Badajoz. Las I Jornadas de Periodismo se enmarcan dentro de los actos del Centenario de El Periódico Extremadura y concluyen mañana.

Al acto asistieron numerosos alumnos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación que realizaron numerosas preguntas a los primeros espadas y fundadores de periódicos que acudieron a la convocatoria de El Periódico Extremadura. Lucía Méndez Prada, periodista y analista político, redactora jefe de Opinión de El Mundo; Fernando Jáuregui, periodista con una amplía trayectoria en numerosos medios de comunicación; y Juan Cruz, periodista adjunto a la Presidencia de Prensa Ibérica; durante más de dos horas analizaron el duro oficio de periodista, que vive un cambio de paradigma.

Las jornadas fueron prologadas por Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, quien agradeció la asistencia de periodistas con tan dilatada trayectoria. “Los cien años de El Periódico Extremadura le dan solvencia y autoridad. Y puede también hacernos entender nuestro futuro. Tiendo mi mano desde la Junta de Extremadura a la nueva directora, Marisol López del Estal", dijo.

Placa por el Centenario de El Periódico

El decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, Daniel Martín Pena, aprovechó para entregar una placa conmemorativa de los cien años de El Periódico Extremadura, que recogieron su actual directora Marisol López del Elstal y Antonio Cid de Rivera, director de la Crónica de Badajoz.

La gran pregunta con la que se abrió el debate fue si el periodismo puede contribuir actualmente a la mejora de la sociedad, tras la irrupción de las redes sociales y la falta de confianza de los lectores en los medios tradicionales. Para Juan Cruz, los “periodistas no somos manipuladores, nos manipulan, y muchas veces se nos pasa por alto. Somos un permanente diálogo entre la política y el público”.

Elogio de la prensa local y regional

Lucía Méndez, fundadora de El Mundo, hizo un elogio de la prensa regional frente a los medios nacionales. “Solo duran los periódicos que están pegados a la sociedad”. También abundó sobre la triste deriva que vive la profesión. “La actual no es la profesión que yo aprendí”, lamentó. Culpó de la situación actual a la “reconversión bestial que sufre el sector. No se puede ejercer igual en papel que en digital”. Apuntó como principales “pecados” de la profesión el narcisismo impuesto por las redes sociales y la actual confusión de los periodistas con los celébrites. Asegura que los lectores se han empoderado actualmente y que los profesionales son de alguna manera esclavos del algoritmo de Google y del clic. Recordó cuando “la jerarquía e importancia de las noticias la decidíamos nosotros” y no las exigencias de internet. “Valemos lo que valen nuestros clics”. En muchas ocasiones indicó que los profesionales se valoran actualmente, por el número de seguidores en las redes sociales, lo que considera un error.

Juan Cruz, fundador de El País y adjunto a la Presidencia de Prensa Ibérica, tuvo siempre atenciones con los futuros periodistas que se acercaron a la Fundación CB, y dijo que “ahora dirigen el periodismo los declarantes”. En este sentido, recordó que una vez que fue a preguntar a Felipe González tras la dimisión de Suárez, hacía tantas preguntas a su llegada al aeropuerto, que Alfonso Guerra se preocupó por “ese que pregunta tanto. El periodista pregunta porque tiene que dar respuestas. Actualmente, se considera que no somos nada”. También comentó una curiosa anécdota del uso de los primitivos teléfonos móviles, cuando llamó a Gabriel García Márquez desde Cáceres para contrastar una noticia.

La información contrastada, vital

Fernando Jáuregui fue tajante en su afirmación de que “la información es el bien más importante de una persona después de la vida”. Felicitó a El Periódico Extremadura, por ser el periódico número 29 en alcanzar los cien años de vida. También tuvo palabras muy elogiosas para la función de los medios de comunicación durante la pandemia. “Si a John Le Carré se le ocurre presentar a su editor una novela con lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, probablemente se la desestimarían por distópica”, afirmó. Abundó sobre el papel del informador en la transmisión a la sociedad de estos vertiginosos cambios que se están viviendo en la sociedad. “Los silencios y las presiones no son de ayer ni de hoy, pero ahora mismo la transparencia no existe. Estamos en un momento en el que las fuentes se comunican con su público a través de las redes sociales y a nosotros (los periodistas) nos obvian. El público no se entera de la misa la mitad”, concluyó.

Marisol López del Estal preguntó a los integrantes de la mesa si la profesión está pagando un alto precio por la época que vivieron, la transición política. En este sentido, Juan Cruz afirmó que el “trabaja de culpable. No sé muy bien qué es el periodismo, pero es lo que yo hago”.

Jáuregui explicó que durante la transición el objetivo tanto de medios de comunicación como de políticos era hacer un país mejor. “Había complicidad con ellos y podíamos preguntar. Ahora los políticos nos controlan por control remoto.

La verificación

La verificación de la noticia fue uno de los ejes del debate. La profesora Lucía Méndez dijo que “cuando existe un medio que se dedica a verificar las informaciones de los periodistas es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo”. En este sentido, explicó lo que para ella es una de las claves del oficio: la inteligencia colectiva, el valor de todos los talentos de una redacción frente al de un redactor solo. Marisol López del Estal apuntaló esa idea y dijo que “el trabajo en equipo es un arma fundamental”.

Turno de preguntas

Muy interesante estuvo el turno de preguntas, en el que los alumnos de la Facultad de Documentación y Comunicación tomaron la palabra para dialogar con los maestros. La estudiante Irene Vázquez preguntó sobre la irrupción de la Inteligencia Artificial en la profesión. Mientras que Juan Cruz asegura que “es peligroso denominar a una inteligencia como ‘artificial’”, Fernando Jáuregui aseguró que va a cambiar la forma de trabajar en las redacciones. Otra alumna, Marta Gallego interrogó a la mesa sobre la intermediación periodística y cómo las redes sociales son un freno para el desarrollo de informaciones contrastadas.

Por último, el decano de la Facultad de Documentación, David Martín, preguntó sobre el perfil que debe tener actualmente un profesional de la información. Desde la dirección de El Periódico Extremadura se animó a los alumnos a solicitar sus prácticas en este medio.