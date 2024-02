La Junta de Extremadura comparte las demandas del campo y culpa al Gobierno de Sánchez

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha manifestado este martes que desde la Junta de Extremadura entienden "perfectamente" las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos extremeños, debido a que "las políticas ambientalistas de la Unión Europea que han sido amparadas y ampliadas por el Gobierno de Sánchez hasta la saciedad los ha llevado a la asfixia".

En declaraciones a los medios para valorar las protestas que está llevando a cabo el campo extremeño, Morán ha indicado que las demandas del sector son las que ha defendido "siempre" el Ejecutivo en cualquier conferencia sectorial, incluso el pasado diciembre solicitaron por carta, junto con otras comunidades autónomas, que se convocara "una conferencia sectorial extraordinaria para hablar de todos estos puntos que reivindican hoy en la calle".

"Creemos que la rentabilidad del trabajo de nuestros agricultores y ganaderos debe ser el primer objetivo, no solo debemos trabajar para asegurar el alimento para los ciudadanos, sino también para mantener nuestras explotaciones, tejido productivo y economía", ha subrayado. También se ha referido al hecho de que las movilizaciones no estén autorizadas: "La decisión que han tomado es libre, pero evidentemente defendemos que se hagan ajustadas a la ley".

En su intervención, la consejera ha criticado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, no se ha sentado a hablar con la Junta para "hablar de los problemas reales del campo". "Es más, cuando hemos pretendido hacer una flexibilización de alguna normal incluso nos ha amenazado por carta para no hacerla", ha asegurado. "Creemos que el Gobierno de Sánchez no ha sido sensible a los problemas que tienen nuestros agricultores y ganaderos", ha apostillado.

A juicio de Morán, la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) ha sido "la gota que ha colmado el vaso". "El coste ambiental y climático se ha cargado sobre los hombros de agricultores y ganaderos y la PAC no puede pagar todo. Ese coste no puede venir de la reducción del presupuesto de la PAC", ha destacado.