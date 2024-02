Estudiantes de Historia de la UEx protestan contra la supresión de un máster

Estudiantes del grado de Historia de la Universidad de Extremadura (UEx) se han concentrado esta mañana a las puertas de la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres, donde se imparte su titulación, para protestar contra la decisión del equipo rectoral de suprimir el Máster de Investigaciones Históricas.

Denuncian que el rector de la universidad, Pedro Fernández, pretende eliminar «de un año para otro y de forma opaca» esta formación amparándose en una ley de 2016 que vincula la viabilidad de las titulaciones a que tengan un mínimo de diez alumnos matriculados. «Este ley, que evidentemente se ha visto superada por la pérdida de población de nuestra región, está sirviendo de excusa para dar un paso más en el progresivo desmantelamiento de las titulaciones que no le resultan rentables. La UEx, por su carácter público, no debe buscar la rentabilidad de sus estudiantes, es un servicio, no una empresa», exponen los estudiantes en un manifiesto.

No obstante, según las últimas estadísticas publicadas por la UEx, en el curso actual (2023-24) hay 16 alumnos matriculados en este máster (14 hombres y dos mujeres), aunque en los últimos cuatro año ha superado la veintena.

La eliminación de esta enseñanza, añaden, «corta a mitad de curso» el camino que empezaron cuando aceptaron el plan docente de grado y máster y, además, les empuja a buscar fuera de Extremadura una alternativa a quien no quiera dedicarse a la enseñanza y pretenda orientar su formación a la investigación, lamentan. «Y quizá no encontremos esa alternativa, pues la opción de quedarse en Cáceres es la más barata y no todos pueden permitirse pagar un alquiler en una gran ciudad en media de una burbuja inmobiliaria».

Pero los estudiantes señalan que eliminar el único máster que podía dotar de estudios históricos regionales a Extremadura además de incrementar el éxodo juvenil, «atenta contra los propios principios de la universidad, que en sus estatutos define que uno de sus fines al servicio de la sociedad es el apoyo científico y técnico al desarrollo social, económico y cultural».

Una facultad "vacía"

Y señalan también que este no es el único título que se pretende eliminar: «si la universidad sigue por este camino, acogiéndose a una ley desfasada para eliminar grados con pocos estudiantes, la facultad de Filosofía y Letras se quedará vacía». Por eso piden también al decano del centro que apoye sus reivindicaciones para evitar «que se sigan degradando las Humanidades». «La universidad no necesita recortes, sino todo lo contrario: una mejor oferta académica, con mayor diversidad de itinerarios, mayor inversión, más profesores y más calidad».

Desde la UEx rechazan hacer declaraciones al respecto.