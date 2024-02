Dos extremeños ganan un concurso nacional de imágenes científicas

No basta con llegar y disparar una cámara fotográfica. Hay que observar, interpretar, utilizar equipos potentes y programas profesionales para desvelar el resultado final. «Ya en el ordenador, cuando le doy brillo a la imagen es cuando veo realmente lo que he conseguido fotografiar y y hay veces que te quedas alucinado», cuenta Javier Caldera. Este joven cacereño estudiante de Bioquímica y aficionado a captar lo que el ojo humano no es capaz de ver en el cielo, es uno de los tres ganadores de la fase española del concurso internacional 'Wiki Science Competition 2023', convocada por la Fundación Wikimedia, de la que forma parte la conocida Wikipedia. Y no es el único extremeño en el podio entre casi un centenar de participantes. El segundo premio ha sido para Ángel M. Felicísimo, catedrático de la Universidad de Extremadura en el centro universitario de Mérida. El investigador y docente del área de Ingeniería, Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría es el autor de un mapa de isohipsas de una parte del macizo del Cornión, en los Picos de Europa.

En concreto, «la imagen muestra la zona conocida como ‘la mecedura de los ríos’, en el macizo del Cornión, donde confluyen los ríos Dobra, Junjumia y Pelabarda». Su autor explica además que las curvas de nivel siguen siendo una forma comprensible de representar el relieve y las de esta imagen «se han construido a partir de un modelo digital de elevaciones del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). Tiene un intervalo de 10 m y se ha añadido un tintado hipsométrico con un sistema de información geográfica». Se trata por tanto de una imagen «no fotográfica» creada mediante un sistema de información geográfica a partir de datos proporcionados por el CNIG. «No es muy conocido que esta institución, dependiente del Instituto Geográfico Nacional, tiene una inmensa cantidad de información geográfica con licencia de uso libre y descargable vía internet. Y mi intención a la hora de construir esta imagen eran mostrar que los datos geográficos tienen un valor estético y parece que así ha sido reconocido por el jurado», apunta Felicísimo. Javier Caldera, por su parte, ha conseguido el tercer premio por una detallada instantánea de la nebulosa de Orión, una formación estelar que se encuentra a una distancia de unos 1.400 años luz de la Tierra. «Fue una foto que tomé el 6 de diciembre de 2022. Es una nebulosa muy típica y fotografiada porque es la más grande y brillante del cielo nocturno de invierno, pero no es tan común fotografiarla con tanto detalle», cuenta el joven de 21 años. Para ello, cuenta, utilizó equipo potente, un telescopio grande y mucho zoom. El resultado es una imagen tenue que solo cuando es volcada en el ordenador y procesada llega a observarse con sus intensos colores y multitud de detalles. «Cuando haces una foto de este tipo no tienes el resultado en la cámara al momento, hay que pasar las imágenes por unos programas para aumentar la cantidad de información que hay. Cuando subes el brillo y potencias la sensibilidad a la luz sacas el resultado final», explica. Pero «la imagen es cien por cien real», destaca. Es lo que vería el ojo humano si tuviera la capacidad de un potente telescopio. Caldera reconoce que el premio, dotado con 100 euros en caso (300 euros para el segundo premio y 600 para el primero), le hace ilusión y eso que casi no llega para inscribirse dentro de plazo. «Me lo mandaron a través de la Asociación Astronómica Mintaka y me apunté el último día. Estoy contento, a ver si ahora hay suerte con el certamen internacional», apunta el joven cacereño. Y es que ahora ambas imágenes, junto al primer premio (‘Huevos de salamandra común’, cuyo autor es Pablaud) competirán con las ganadoras de otros países en la fase internacional de este certamen, que repartirá más de 5.000 euros en premios.