Extremadura prohíbe los móviles y relojes inteligentes en los centros educativos desde mañana

El uso y exhibición de los móviles y relojes inteligentes en los centros educativos extremeños estará prohibido a partir de mañana. La Consejería de Educación ha llevado hoy la mesa sectorial la nueva instrucción que regulará esta prohibición, que ha sido aprobada por unanimidad en la reunión con los cinco sindicato educativos.

Según ha explicado tras la mesa la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, la medida se extendrá a todo el recinto educativo, por lo que los dispositivos móviles no podrán utilizarse en clase, en el recreo, en el comedor, en las actividades extraescolares ni en el transporte escolar. Y afecta no solo al uso, también a su exhibición: "aunque el móvil esté apagado, no se puede tener delante", ha señalado la consejera.

Aunquen la prohibición de forma general se empiece a aplicar mañana, los centros tendrán un tiempo para adaptar sus normativas actuales (tanto su proyecto educaivo de centro como el reglamento de organización y funcionamiento) a la nueva instrucción. "Vamos a dar flexibilidad para que se vayan adaptando, no vamos a pedir que se pongan esta tarde a cambiar lo que se requiera, pero será un periodo razonable, un mes será más o menos suficiente", ha dicho la consejera. No obstante, ha recordado que muchos centros extremeños ya tenían en marcha medidas como las que recogen la instrucción, en base a su autonomía.

Vaquera ha insistido en que esta determinación se toma tras escuchar a la comunidad educativa en distintos encuentros con las familias, los equipos directivos de los centros, los sindicatos y los alumnos. "Los únicos que no mostraron su satisfacción al 100% fueron los alumnos, pero una parte estaba a favor y la otra se abstuvo. En contra de esta medida no hemos tenido a nadie".

La medida se aplicará desde mañana en todos los centros educativos sostenindos con fondos públicos, aunque también podrán sumarse a esta instrucción los centros privados si así lo desean. Las medidas en caso de incumplimiento no viene detalladas en la instrucción: "en ese caso nos remitimos al decreto 50/2007 en el que viene reguladas las sanciones y en todo caso estarán coordinadas y establecidas por los centros en virtud de su propia autonomía", ha apuntado Mercedes Vaquera.