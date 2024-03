Ibarra pone "la mano en el fuego" por la inocencia de Vara y Vergeles en el caso de las mascarillas de Almendralejo

Tras renovarse la cúpula del PSOE extremeño, el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha asegurado este sábado que pone "la mano en el fuego" por la inocencia del el expresidente Guillermo Fernández Vara y su consejero de Sanidad, José María Vergeles, en el caso de las 800.000 mascarillas halladas hace unas semanas en Almendralejo. Ibarra, que ha participado en la clausura del 14 Congreso de los socialistas a nievel regional, que ha elegido a Miguel Angel Gallardo como secretario general, ha afirmado que aunque no ha hablado con ellos sobre este caso "no ha hecho falta" porque "sé de su honorabilidad y honradez" y porque el Partido Socialista Obrero Español "es un partido decente".

El expresidente extremeño, que ha destacado la juventud de la nueva ejecutiva socialista, ha indicado que cuando el PSOE elige a su dirección "no elige al mejor sino al mejor para el PSOE en ese momento", y le ha recomendado a Gallardo que no le de importancia al porcentaje que ha respaldado a su ejecutiva, porque lo importante "es quien esté contigo al lado para conseguir los grandes objetivos fijados". También les ha aconsejado que "no hay que estar todo el día con la matraca del y tu más", y les ha instado a los socialistas a "decir a verdad y salir del lodo". "No hace falta pedir todos los días la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, ella solo va a caer porque mintió o le mintieron", ha remarcado en su intervención Ibarra.

Por último, se ha mostrado orgulloso de defender la unidad de España y ha criticado que en formaciones como Sumar haya gente que se dice de izquierdas pero reconozcan que son independentistas.

Suscríbete para seguir leyendo