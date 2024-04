Extremeña en busca de empleo: «Me contrataron para la Semana Santa, pero necesito trabajar más horas»

Diana Ortega, de 31 años, trabaja habitualmente como auxiliar de ayuda a domicilio, pero al cotizar muy pocas horas, está tratando de conseguir un empleo complementario. «Siempre busco mejora de empleo porque necesito cotizar las ocho horas para poder tener un futuro en condiciones», indica. «Me contrataron en hostelería para los días de Semana Santa y a turno partido, pero sin carnet de conducir era muy difícil. Era lo comido por lo servido», lamenta.

«Si estuviera viviendo sola con lo que cobro, no tendría para llegar a fin de mes, por eso decidí hace un tiempo volver a vivir con mis padres. Tal y como está la economía es imposible vivir sola. O pagar el alquiler o comer», asegura. Quien sí ha conseguido un puesto de trabajo por un periodo más amplio es Nuria Rejano, también de 31 años, que después de tres meses en el paro, el pasado 1 de abril comenzó a trabajar como orientadora laboral en un nuevo proyecto. «Volver a tener un empleo me aporta tranquilidad», confiesa.

Yolanda Galván, ayer, a las puertas del Sexpe en Mérida. / EL PERIÓDICO

Por el contrario, no está corriendo la misma suerte Yolanda Galván, de 46 años, quien después de trabajar durante 19 años en un supermercado, ya lleva un año y medio en desempleo. «Estoy en búsqueda activa, pero encontrar un trabajo es una lotería», afirma. Estela Alonso tampoco está teniendo fortuna, pues lleva dos años desempleada. "Todavía no he tenido la oportunidad ni de que me hagan una simple entrevista, he echado el currículum por internet, he hecho cursos y nada", reconoce.

