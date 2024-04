El plan antitabaco sale adelante pero aplaza prohibir fumar en las terrazas

Al final habrá plan antitabaco. El Ministerio de Sanidad logró el consenso de las comunidades autónomas tras un largo y denso Consejo Interterritorial de Salud, en el que se consiguió la adhesión de todos los territorios, a pesar de las discrepancias iniciales. No obstante, la prohibición de fumar en las terrazas de los bares, el punto que ha generado la mayor parte de las críticas, no entrará en vigor hasta que no se desarrolle una ley que lo regule y que deberá pasar por el Congreso de los Diputados. Tampoco se prohibirá fumar en espacios privados como el coche, tal y como se había planteado en un principio. Este punto fue eliminado del borrador del plan antes de la votación de ayer a petición de las comunidades autónomas.

El programa contempla cuatro ejes básicos de actuación: sanitario, normativo, de protección del medio ambiente y la coordinación. Y aboga por equiparar al tabaco tradicional determinados aspectos normativos de las nuevas formas de consumo de nicotina (cigarrillos electrónicos, tabaco calentado, pipas de agua, shishas, cachimbas...). Así como por incrementar los impuestos del tabaco, que han subido más del doble en las últimas dos décadas. El compromiso que ha adquirido la ministra de Sanidad, Yolanda García, es abordar con Hacienda la posibilidad de que parte de esa fiscalidad repercuta en políticas de salud, a petición también de las comunidades autónomas.

Se incrementarán los impuestos del tabaco, que redundarán en políticas sanitarias

Cambiarán asimismo las cajetillas; es decir, se pondrá en marcha el empaquetado genérico, con el objetivo de reducir su atractivo para que redunde en un descenso del consumo. Esta medida ya se ha aplica en 22 países y ha contribuido, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) a reducir el número de fumadores. Por tanto, a partir de ahora todas las cajetillas tendrán un color neutro (verde grisáceo) y las advertencias sanitarias irán en un cuerpo de letra mayor al de la marca.

Trabajo científico

«Es un motivo de orgullo nacional porque es el fruto del compromiso, del trabajo y del empuje de toda la sociedad española, de las sociedades científicas, de las asociaciones de pacientes, de los colectivos juveniles, de las entidades de salud pública y de los profesionales sanitarios», apuntó la ministra de Sanidad, Yolanda García, al término de la reunión. «Este plan no hubiera sido posible sin el diálogo, sin la voluntad de acuerdo frente a la epidemia del tabaquismo», agregó.

Por su parte, la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, que asistió al encuentro, continúa mostrando su oposición al empaquetado genérico del tabaco, citando el caso de Francia, «donde esta medida no ha conseguido los resultados esperados». De hecho, según subraya, «ha provocado un aumento del comercio ilícito del tabaco.» No obstante, la consejera insistió en que en Extremadura, el Gobierno Central y el resto de territorios «siempre encontrarán respeto y lealtad institucional, así como voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos en beneficio de la salud de los extremeños y españoles».

Suscríbete para seguir leyendo