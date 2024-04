El extremeño Octavio Gonzálvez, 100 años y un tesoro de la Guerra Civil

Con un siglo de vida a sus espaldas y dispuesto a llegar a los 101 años, Octavio Gonzálvez goza de una memoria prodigiosa y una salud envidiable.

Afincado en Oviedo, donde reside en su domicilio familiar con una cuidadora, Gonzálvez se jubiló como Jefe de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de la capital del Principado de Asturias.

Entró en el Cuerpo de la Policía Nacional tras aprobar una oposición de Inspector cuando terminó una mili de tres años, y en la Policía ha hecho carrera, ejerciendo además como Comisario Jefe de Avilés.

Este activo centenario también se licenció en Derecho y fue abogado en ejercicio en su ciudad durante varios años al jubilarse.

Pocos a su edad presumen de seguir haciendo vida social.

"Me encuentro francamente bien, la cabeza no se me ha ido y las piernas me obedecen todavía. Todos los días salgo por las mañanas y el café de las doce no lo perdono", resume al otro lado del teléfono minutos antes de salir de casa a su rutina diaria.