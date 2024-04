El movimiento por el Ruta de la Plata pide a Guardiola que se implique

«Pedimos a la presidenta que transmita a Europa el justificado interés que la sociedad del oeste de la península ibérica tiene por la recuperación de este eje de comunicaciones». Es lo que solicitan ahora los colectivos que forman el movimiento por el tren Ruta de la Plata a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras haber sido tumbada esta semana una proposición no de ley para instar al Gobierno a que pida a Europa que este corredor, que unirá Plasencia con Astorga, se integre en la red ampliada, para que esté listo, como mucho, en 2040.

Fue en la comisión de transportes del Congreso donde, tal y como publicó este periódico, el PP presentó esta proposición no de ley que fue rechazada con los votos en contra de PSOE, Sumar y de los nacionalistas vascos y catalanes. Se da la circunstancia de que el portavoz de esta comisión es el diputado socialista por la provincia de Cáceres, César Ramos, que fue el que emitió el voto en contra. Dice que lo hizo por coherencia: «El proceso terminó en diciembre, ya no se puede incluir. Me negaba a que el Congreso aprobara que se pidiera a Europa meter el corredor en la red ampliada para que luego no se hiciera, porque no puede entrar. No estaba dispuesto a que me llamaran después mentiroso», explica.

El borrador de diciembre

Los trazados de la red transeuropea de transporte fueron presentados por la Comisión Europea el pasado mes de diciembre, en un borrador que deberá ratificarse en las próximas semanas. En cambio, Ramos insiste en que, a pesar de tratarse de un borrador, no se admiten más modificaciones. Y que, en caso de que sí se permitiera, tampoco se podría incluir al Ruta de la Plata en la red ampliada, porque no se ha concluido el estudio informativo. «Para entrar en la red ampliada hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos el estudio de viabilidad, que determinará por dónde pasará la línea, si será de mercancías o de pasajeros, … Hasta que no se termine Europa no puede incluirlo ni en la red básica ni en la ampliada», apostilla.

«Es una petición justa del oeste peninsular que se despuebla y empobrece, dicen los colectivos»

No lo entienden así desde el Movimiento Ruta de la Plata: «Lo que hay es un borrador de la Comisión Europea que tiene que ser convalidado por el Consejo. Pero, aunque fuera el plazo de diciembre el último posible, ¿qué ha hecho el Ministerio de Transportes? La realidad es una ausencia flagrante de voluntad política, por motivos que no llegamos a vislumbrar, ya que en Extremadura, Salamanca, León o Zamora se dice una cosa que luego queda totalmente contradicha por las decisiones de Madrid».

Por eso, ahora «exhortan» a la presidenta María Guardiola y al resto de presidentes «que se pongan a trabajar por la ciudadanía que dicen representar y presenten como una sola voz en Europa la justa petición de un oeste peninsular que se despuebla y empobrece».

Las críticas del PP

A este asunto se refirió esta pasada semana también la diputada del PP en el Congreso por Cáceres, Cristina Teniente, que criticó al Gobierno de Pedro Sánchez su voto en contra al proyecto no de ley para impulsar el Ruta de la Plata: «El PSOE, apoyados por sus socios de Bildu, PNV, ERC, Junts y Sumar, han rechazado una iniciativa del PP en el Congreso que pretendía impulsar el tren Ruta de la Plata y adelantar su ejecución al año 2040. Tenemos que recordar que lo que se pedía no es ni más ni menos que lo que se aprobó por unanimidad en el Parlamento Europeo, pero, una vez más, el propio Gobierno dinamita los acuerdos de forma lesiva para los intereses de España y de Extremadura», señalo Teniente.

La diputada popular también criticó el retraso en la llegada del AVE hasta 2032: «Retrasan a 2032 la puesta en marcha de la alta velocidad y su delegado del gobierno saca pecho. El ritmo de ejecución de la autovía Cáceres-Badajoz va a un ritmo de ejecución ridículo y el PSOE calla. No hay fecha para el Alvia ni par el tren Avant y además ahora nos suspenden el servicio por obras durante varias semanas y lo ven normal», recriminó.

