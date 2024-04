Discusión en la Asamblea extremeña: expulsan al diputado Andrés Moriano por un rifirrafe con Hipólito Pacheco

Polémica en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital celebrada en la Asamblea regional. Un rifirrafe dialéctico protagonizado este lunes por el diputado popular Hipólito Pacheco y el socialista Andrés Moriano ha acabado con la expulsión de este de la sala. La polémica se ha producido durante el debate de una pregunta formulada por este diputado del PSOE al Secretario General de Economía, Empresa y Comercio, Víctor Píriz, relativa a qué actuaciones tiene previstas la Junta de Extremadura para la identificación, captación y aceleración de inversiones en beneficio de la región.

En concreto, todo ha comenzado cuando a Moriano le ha sonado el móvil mientras finalizaba una intervención y, tras silenciarlo, ha seguido hablando. Al poco de proseguir, el presidente de la comisión, el diputado del PP Juan Luis Rodríguez, le ha interrumpido para pedirle que hiciera "caso a su dispositivo" y fuese finalizando, lo que ha generado algunas risas. “Señor presidente, le ruego que cuando se dirija a mí sea menos jocoso porque estamos hablando de asuntos muy interesantes y le ruego que se dirija a mí en los términos precisos”, ha contestado el socialista.

"Señor Moriano, eso hago siempre, otra cosa es como usted se tome mis intervenciones, por lo que le ruego que finalice su intervención que es en la fase en la que nos encontramos", le ha replicado Rodríguez. Tras esto, Moriano ha seguido interviniendo y Pacheco le ha dicho que terminara ya, que se le había acabado el tiempo. "Le ruego que cuando algún diputado de este grupo parlamentario que está enfrente (en relación con el PP) haga el favor de hacérselo notar, no ponga usted lo delgado en esta mesa y en frente lo grueso, aunque sea evidente".

Esta frase ha irritado a Pacheco, que no ha dudado en calificar a Moriano como "un sinvergüenza". "Yo estoy gordo y se ve, pero usted es un sinvergüenza", ha reiterado. El socialista ha tratado de explicar que en ningún momento ha querido ofenderle: "Señor Pacheco, no le he insultado". Pese a ello, la discusión ha proseguido y, finalmente, Rodríguez ha expulsado de la comisión a Moriano por haberle llamado al orden tres veces. "En ningún caso ha sido mi pretensión ofender a nadie y a mí sí me han ofendido directamente", ha lamentado mientras se levantaba de la silla.

