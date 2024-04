Jorge Buxadé: "En Extremadura hay un creciente problema de inmigración ilegal y, especialmente, en Mérida"

¿Cómo ve la situación política y económica de Extremadura?

La situación no es buena. Hay muchísimas cosas que hacer, pero creo que el Gobierno de coalición que estamos construyendo con el PP, aunque solo tengamos un consejero, está adoptando buenas medidas que van a favorecer la prosperidad económica de Extremadura.

¿Qué visión tienen desde Europa de esta tierra?

Desde Bruselas hay un absoluto desconocimiento de Extremadura. Este es el problema de esa Unión Europea centralizada en Bruselas, ya que desde Bruselas los burócratas no pueden tomar decisiones que afectan a la vida de las familias y empresas extremeñas.

¿A qué responde el retraso histórico en materia de infraestructuras ferroviarias y qué pasos son necesarios para dejar atrás este aislamiento del servicio?

El Gobierno de Extremadura debe presionar al nacional. Hay que estar en la calle, en las instituciones y en los tribunales. Creo que la presidenta de la región tiene la responsabilidad de seguir presionando y movilizando, porque es injusto que se esté dando dinero al separatismo, a Marruecos y que no esté llegando a los extremeños.

Este martes ha estado en Navalmoral de la Mata para defender la continuidad de la central nuclear de Almaraz, ¿por qué no debe cerrarse?

Cuando nadie se preocupaba por las centrales nucleares, Vox era el único partido que defendía que la energía nuclear era necesaria para tener soberanía energética y ahora todo el mundo habla de ello. La ejecución del desmantelamiento de la central sería un descabello definitivo para la comarca de Navalmoral de la Mata.

¿Está de acuerdo con el planteamiento de la nueva red básica de transporte europea, que deja prácticamente fuera la recuperación del tren Ruta de la Plata?

El problema es que las redes europeas se diseñan en Bruselas y en función de qué lobby político, ambientalista o ecológico tiene más presión. Como en Extremadura hemos tenido a Sánchez y gobiernos socialistas, pues no se ha ejercido la presión. Redes fundamentales para España han desaparecido de esta red básica europea, sin embargo, los países de la Europa central u oriental, sí que han conseguido una gran victoria en este sentido.

Jorge Buxadé durante un momento de la entrevista con este diario. / CARLOS RAMOS

¿Cómo valora el giro dado en Europa a raíz de las protestas del campo y las medidas anunciadas por el ministro Planas? ¿Servirán para calmar al sector?

Solo sirven para intentar ganar tiempo para las elecciones europeas, no hay ningún cambio ni giro en las políticas. Por eso es tan importante que el próximo 9 de junio, los conservadores, los patriotas y la gente de campo, concentre su voto en Vox para que tengamos una fuerza importante y poder obligar a la Comisión Europea a que deje en paz a nuestros agricultores.

Vox fue el único grupo político que se opuso la semana pasada a la regularización de inmigrantes aprobada en el Congreso de los Diputados. ¿Ustedes no creen que ese paso sirva para controlar la inmigración?

Eso es una amnistía para los inmigrantes ilegales. Es una medida devastadora y otro caso más hacia la ruina de los españoles. La entrada de inmigración ilegal y su regularización provoca muchos efectos. El primero es que los inmigrantes que han cumplido la ley van a decir, ¿y ahora qué? El segundo es un abaratamiento de los salarios. ¿Quién gana con todo esto? Las mafias.

En contraposición a estas políticas, recientemente se ha aprobado la reforma de la base de datos EURODAC, que intensificará los controles para identificar a los inmigrantes ilegales y que usted ha liderado, ¿qué supone?

Es una base de datos que permitirá tener identificadas a todas aquellas personas que intentan entrar de manera ilegal en el territorio europeo. Creo que es una gran victoria, nos permite identificarlas para los siguientes pasos que quedan y es que se siga el cumplimiento de la ley y, por tanto, que aquellos que no tengan que estar en Europa sean expulsados.

Ayer dijo que el principal problema de España y Europa es la inmigración ilegal, ¿también lo es de Extremadura?

En Extremadura hay un creciente problema de inmigración y, muy especialmente, en Mérida. Aún tenemos la posibilidad de evitar que se convierta como algunas regiones de Francia porque, si no se toman las medidas adecuadas, en menos de cinco años, la inmigración ilegal será un grave problema en sus calles. Aun así, el principal problema de Extremadura, con toda la seguridad, es que es una región con unas posibilidades económicas extraordinarias, que ha sido abandonada por la clase política del PP y PSOE durante 40 años.

Estas discrepancias en materia migratoria, ¿pueden afectar a la estabilidad del gobierno regional?

Lo que le vamos a exigir al PP es que se cumpla el pacto. Si el PP no se une con nosotros en la lucha contra la inmigración ilegal, va a ser una tensión permanente. Pero es que no es Vox, es la calle, yo no conozco a ningún español al que no le preocupe la inmigración ilegal. Los únicos que no están preocupados son los que viven del cuento de la inmigración ilegal. Creo que el sentido común, al final se impondrá. El problema es son sumisos a la Agenda 2030 y ese es el origen de todo este mal.

¿Qué resultados espera obtener Vox tanto en las elecciones vascas como en Cataluña?

Esperaríamos que fuesen unas elecciones libres y transparentes, que no lo están siendo. Todos los actos de Vox en el País Vasco están siendo objeto de amedrentamiento, de ataques, violencia y acoso por parte de los herederos políticos de ETA. Llevamos 40 años de democracia en los que en esas regiones de España no ha habido verdadera libertad política. En el País Vasco y en Cataluña vamos a crecer y tener buenos resultados.

En cuanto a las elecciones europeas, ¿cuáles van a ser los puntos clave de su programa electoral?

En esas nos vamos a salir. Los puntos clave de Vox van a ser los puntos clave de lo que hablan el 90% de los españoles en casa: la prosperidad económica, el sector primario, la industria, la inmigración, la seguridad y, por supuesto, el ansia de libertad. También hay que combatir la Agenda 2030, todo ese plan de las élites que veo en Bruselas todos los días, que toman decisiones en nombre de no se sabe qué.

¿En qué está fallando Europa?

El proyecto de Europa era el de una comunidad de naciones que mantenía un espacio de libertad en el que tomar decisiones. En estos últimos años se ha producido una traición, una concentración del poder en Bruselas, que es un como un agujero negro del poder que lo absorbe todo. Nosotros creemos que eso lo podemos cambiar, que podemos reformar la Unión Europea, darle otra vez sentido porque ahora está en manos de unos tipos descerebrados.

Con la escalada bélica en Oriente Próximo, la guerra de Ucrania, ¿creen que existe un peligro real de extensión del conflicto como afirma la ministra Robles?

Europa no tiene una acción común porque realmente es difícil tenerla. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez está absolutamente fuera de la realidad y ha decidido ponerse a favor de una organización terrorista, en lugar de a favor de un Estado soberano como es Israel. La situación es grave, pero tenemos la oportunidad de resolverla y eso pasa por la defensa de la soberanía y de la unidad territorial de Israel; igual que el problema de Ucrania, con la invasión de Putin, pasa por la defensa inquebrantable de la soberanía y territorialidad de Ucrania.

En Francia y Alemania se plantean recuperar el servicio militar obligatorio. ¿Vox defiende la vuelta de la mili en España?

Creo que los lideres franceses y alemanes están en el borde del precipicio político. Ahora mismo, esa es una cuestión que no se plantea Vox, ni le preocupa mayoritariamente a los españoles. El principal problema que tienen los españoles de seguridad es la seguridad interna en las calles, plazas y parques. El riesgo de seguridad es que esos machetes en los parques que hemos visto en Francia o en Bélgica, estén en los parques españoles. La guerra la tenemos en nuestros parques, calles y plazas para que nuestros jóvenes y las mamas puedan estar tranquilos.

