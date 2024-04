Extremadura esperará la propuesta del Gobierno sobre financiación autonómica para hablar con los partidos

La Junta de Extremadura no hablará con los partidos sobre financiación autonómica hasta que el Gobierno central presente su propuesta. De esta forma lo ha manifestado este miércoles en la Comisión de Hacienda y Presupuestos celebrada en la Asamblea regional la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Rosa Ramos, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada socialista Isabel Gil Rosiña para conocer cuándo tenía previsto el Gobierno regional convocar un grupo de trabajo con los grupos parlamentarios para tratar esta cuestión.

Cabe recordar que el pasado 22 de febrero, PP, PSOE, Vox y Unidas aprobaron por unanimidad una declaración institucional basada en 10 premisas para reclamar una financiación "justa" para Extremadura. Acordaron que ese documento fuese "el inicio de los trabajos que van a continuar en el seno de la Asamblea con la finalidad de avanzar en una propuesta común en materia de financiación que sea favorable a los intereses de nuestra región". "Han pasado dos meses de este punto de partida", ha destacado Gil Rosiña.

"¿Qué necesitamos para crear un grupo de trabajo en la Asamblea? Pues un modelo de financiación autonómica. ¿Quién debe efectuar la propuesta? Pues sin duda, el Estado", ha señalado la directora general. En este sentido, ha criticado que el Estado "no ha puesto a día de hoy encima de la mesa ningún modelo de financiación autonómica, no ha indicado cuáles son los recursos que se van a aportar a este sistema ni sabemos cuál es el porcentaje de impuestos cedidos, ni cómo se va a articular la nivelación".

En su intervención, Ramos ha indicado que desde el Gobierno autonómico están "deseando" que se convoque la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar este asunto. "Desde Extremadura pretendemos alcanzar una posición común y abordaremos los trabajos necesarios cuando tengamos un modelo concreto, pues se deberían estudiar todas las variables que integren el mismo. Sin ninguna propuesta sobre la mesa, no podemos avanzar en la creación de un grupo de trabajo", ha apostillado.

"No doy crédito a su respuesta. Parece que para discutir aquí sobre el sistema de financiación lo tiene que delimitar el Gobierno de España, algo así ha venido a decir usted, una auténtica barbaridad", ha criticado Gil Rosiña. Por ello, ha trasladado al Ejecutivo que "si no dialoga con las fuerzas políticas para buscar una posición común", desde el PSOE estudiarán "cuantas acciones" puedan desarrollar a nivel político y parlamentario para que "este tema no lo guarde la señora Guardiola en un cajón hasta que le haga falta de nuevo hacerse una foto con las fuerzas políticas".

Posteriormente, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González, en una pregunta que ha formulado en el mismo sentido, se ha preguntado tras escuchar la respuesta anterior de la directora general, cuál era el objetivo que tenía la declaración institucional, y qué "premura" tenía la presidenta María Guardiola para aprobarla "para ahora dormirlo en los laureles". Una propuesta de diálogo que, ha reconocido, creyeron que era "una oferta sincera" porque les parecía "importante" que esta cuestión se abordara con una posición "unánime".

