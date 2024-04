Salud compra 200.000 preservativos para prevenir las infecciones sexuales

Repuntan las infecciones de transmisión sexual en Extremadura. Según el último informe de vigilancia epidemiológica en España, elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la gonorrea se ha multiplicado por cuatro en la región en un año, pasando de los 18 casos del 2021 a los 73 del 2022 (último dato disponible), lo que supone un incremento del 405,5%. Es, además, dato más alto de toda la serie histórica.

No son las únicas infecciones que se han incrementado. También han subido los casos de clamidia, que se han casi duplicado, pasando de 26 en 2021 a 52 al año siguiente. Además, en 2023 había en Extremadura 1.411 personas en tratamiento por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), según los datos del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Las enfermedades de transmisión sexual son ya un problema de salud pública. De hecho, en el conjunto del país en el año 2022 se registraron las tasas más elevadas de gonorrea, de sífilis (esta se mantiene estable en Extremadura, en 2022 hubo 52 casos) y de clamidia. En concreto, de esta última se notificaron en España 26.518 casos; a los que se suman los 8.141 de sífilis y los 23.333 de gonorrea. Además, el 80% de las infecciones diagnosticadas fueron en mujeres de 15 a 35 años.

El factor de prevalencia de estas enfermedades es el lugar de residencia. De tal forma que las tasas más altas se registran en aquellos territorios con una mayor concentración de población y de flujo turístico. Esto explica que estas infecciones tengan un mayor impacto en regiones como Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y Canarias.

La prevalencia en la región

Y por eso, Extremadura se sitúa entre las que tienen tasas más bajas. En gonorrea, la prevalencia es de 6,94 casos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en 49 casos/100.000 habitantes; la sífilis tiene una tasa de 5,51, frente a los 17,1 de la media nacional y la clamidia tiene una prevalencia de 4,94 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional está en 62,38.

No obstante, y a pesar de que los datos no sean los más altos del conjunto de España, los incrementos experimentados son significativos. Y eso es lo que ha llevado a la Consejería de Salud y Servicios Sociales a programar la compra de 200.000 preservativos y lubricantes para los próximos dos años. Costarán 35.643 euros. El objetivo, justifica la dirección general de Salud Pública en el documento que acompaña a la licitación, es impulsar distintas actuaciones orientadas a prevenir frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como evitar embarazos no deseados, «desarrollando estrategias que faciliten información sobre medidas preventivas y el acceso a las mismas, poniendo a disposición de toda la población el mayor número de recursos con el fin de prevenir la transmisión de dichas infecciones».

«El preservativo es una medida muy eficiente para el sistema porque permite ahorrar en los tratamientos»

En este sentido, añade el departamento que dirige Sara García Espada, el uso del preservativo es, «según nos demuestra la evidencia científica, altamente efectivo, especialmente si se utiliza como parte de un programa de prevención donde se incluya, además, una información adecuada y una excelente educación para la salud». Esta prevención, subraya Salud, ayudará también a reducir el impacto económico que suponen estas enfermedades al Sistema Extremeño de Salud. En concreto, según especifica, el año pasado había en la región 1.411 personas en tratamiento por VIH, lo que supuso un gasto de 8 millones de euros al año; es decir, el coste por cada persona infectada ascendió a 5.600 euros, a lo que habría que sumar, incide la consejería, los gastos de consulta, hospitalizaciones, tratamientos de enfermedades oportunistas y otras prestaciones que pudieran requerir.

Objetivo: ahorro al sistema

En este sentido, el Ejecutivo autonómico considera que la compra de 200.000 preservativos y 25.000 unidades de lubricante resulta «una medida muy eficiente para el sistema sanitario público, pues si conseguimos evitar tan sólo 20 infecciones (una infección por cada 10.000 preservativos y 1.250 lubricantes utilizados) ya estaríamos ahorrando al sistema el coste del tratamiento antirretroviral de estas 20 infecciones, que rondaría los 112.000 euros, a los que habría que sumar el coste del resto de prestaciones que necesitan».

En concreto, se adquirirán 190.000 preservativos externos masculinos estándar; 5.000 preservativos internos femeninos, demandados sobre todo, dice Salud, por mujeres en situación de prostitución; 5.000 preservativos externos masculinos extragruesos, solicitados por hombres que tienen sexo con otros hombres, y 25.000 unidades monodosis de lubricante, que mejora y facilita las relaciones sexuales.

