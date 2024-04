Los expertos piden que los proyectos de energías renovables se traduzcan en más empleo y riqueza local

¿Qué hacemos para que Extremadura sea más atractiva para las inversiones que otros grandes centros de negocio? Esta fue una de las principales cuestiones que se pusieron sobre la mesa en el transcurso de Futuribles, el encuentro sobre innovación que organiza EL PERIÓDICO EXTREMADURA, cabecera de Prensa Ibérica, con el patrocinio de la Junta de Extremadura y la colaboración de Ingenostrum y Nanomate by Phi4tech. La directora de EL PERIÓDICO EXTREMADURA presentó el acto en su tercera edición, que fue conducido por la periodista Rocío Cantero.

No fue la única de las cuestiones de debate por parte de los ponentes convocados: suelo, agilización burocrática o reconocimiento del talento ingeniero regional, fueron otros de los temas abordados durante más de tres horas en el Hotel Barceló V Centenario, cuyo salón de actos estaba repleto de profesionales del sector de la generación energética.

Jesús Contreras, gerente de EL PERIÓDICO EXTREMADURA, Mercedes Morán, consejera de Desarrollo Sostenible; José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, y Marisol López del Estal, directora del diario / Carlos Gil

Sí, líderes en producción, pero Extremadura aún tiene muchos problemas estructurales como el almacenamiento, la redistribución, la necesidad de una red eléctrica moderna, y una política energética nacional clara y uniforme.

Mercedes Morán, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible aseguró Futuribles, que «aún tenemos que creernos nuestra fortaleza y abordar con energía los retos y desafíos. El 100% de la energía que producimos en Extremadura es limpia y el 80% de la energía que producimos se exporta. Nuestra energía llega a 8 millones de hogares, producimos para exportar. Esa cifra nos da una idea del potencial energético extremeño, ese desarrollo tienen que beneficiarse nuestras empresas para encarar el reto demográfico y luchar contra la despoblación».

La consejera recordó que somos líderes «en fotovoltaicas y nuclear, pero podemos serlo en eólica e hidrógeno verde». Otro ámbito importante recordó que son las comunidades energéticas para la que se ha desarrollado una Oficina de Transformación Energética.

Otro asunto en el que insistió es en el de la Central Nuclear de Almaraz y su vida útil. «La energía nuclear es estratégica por la UE y se plantea que sea subvencionable. ¿Cuál es el empeño por cerrar nuclear? Cerrar la CNA supone llevar al desconcierto a las familias. Es perder soberanía energética y seguridad de abastecimiento para empresas y hogares».

También pidió a Red Eléctrica que tenga en cuenta las necesidades de Extremadura para su futura industrialización, ya que muchos proyectos como el CCGreen de Cáceres no se podrán desarrollar si no se cuenta con potencia energética suficiente para llevarlos a cabo.

Raúl Iglesias, responsable de Comunidades Energéticas Cámara de Comercio de Cáceres; Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear y director de la CNA; David González, director general de Incalexa Instalaciones Energéticas, y Gema Alejandra, gerente de Golendus, abordaron las claves energéticas de la región.

El modelo extremeño

En la primera mesa redonda de Futuribles, Raúl Iglesias, responsable de Comunidades Energéticas de la Cámara de Comercio de Cáceres, ha manifestado que «la Comunidad Energética es una figura que permite regular consumo con la producción. El papel de las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) va a ser fundamental. Ya hay comunidades energéticas en 25 comunidades energéticas que impulsa la red de Cámaras de Comercio.

Por su parte, Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear y director de la CNA, ha incidido en que Extremadura es un «modelo» que habría que difundir, en cuanto a generación de energía. «En Extremadura lo tenemos todo. Es la única comunidad autónoma en la que el 99% de la generación de energía no emite CO₂ y la única de Europa. Vuelvo a la CNA después de unos años y está perfecta, porque se ha invertido mucho dinero en actualizarla. Toda Europa va en ese sentido. ¿Por qué tenemos que cerrar?»

David González, director general de Grupo Incalexa, destaca que el 25% de la producción fotovoltaica nacional procede de Extremadura, con lo que «hemos conseguido posicionarnos; y la generación es solo el principio del proceso», indica.

«El almacenamiento está en vías de ser una solución y hay que integrarlo en el sistema. Proyectos que antes no eran viables ahora lo son. Tenemos que trabajar en poder modular las cargas y el consumo, adaptándonos a los patrones de generación. Tenemos que poner mucho énfasis en cómo generar energía, pero tenemos a la vez que saber cómo usarla», ha señalado González.

Mientras, Gema Alejandra, gerente de Golendus, ha destacado el papel «determinante» de Extremadura en el hidrógeno verde. «Puede ser una oportunidad y no creo que a nivel mundial se camine en dirección contraria. Trabajamos potenciando las Comunidades Energéticas con sistemas de almacenamiento mixto», ha precisado.

Francisco Pantín, presidente de Aspremetal; Santiago Rodríguez, presidente de Ingenostrum; Joaquín Abril-Martorell, CEO de Phi4Tech; y Ramón Jiménez, CEO de Extremadura New Energies; / Carlos Gil

Francisco Pantín, presidente de Aspremetal; Santiago Rodríguez, presidente de Ingenostrum; Joaquín Abril-Martorell, CEO de Phi4Tech; y Ramón Jiménez, CEO de Extremadura New Energies; abordaron los proyectos energéticos de futuro en la región en la segunda mesa de la jornada.

Pantín explicó en su intervención que en Extremadura el volumen de producción es «muy alto para la demanda». Según ha indicado, hay iniciativas «muy alentadoras». «Son proyectos que influyen en el tejido productivo local, pero la implementación es pequeña todavía. Me preocupa la falta de formación de la mano de obra, que tiene que adaptarse a las necesidades de nuestro sector», ha reconocido.

Por su parte, Santiago Rodríguez, presidente de Ingenostrum, ha ofrecido detalles de CCGreen, «un gran centro de datos donde están los servidores de internet». Rodríguez ha destacado la importancia de que estas infraestructuras se sitúen en enclaves como Extremadura «porque nos sobra energía verde y suelo a buen precio». CCGreen, ha dicho, fue el primer centro de datos enfocado a ‘zerocarbon’. «Utilizamos un sistema de enfriamiento ‘freecooling’, el efluente de la depuradora de aguas residuales, como hace la CNA. Es un sistema de economía circular que es bonito, rentable y competitivo», ha explicado el directivo.

Mientras, Joaquín Abril-Martorell, CEO de Phi4Tech, ha incidido en lo que considera un problema: «cómo generar en un país una energía competitiva para que los ciudadanos y empresas sean competitivas y puedan generar riqueza». Abril-Martorell asegura que eso exige una política energética «que no tenemos». «Hay muchas tecnologías, pero hay que planificarlas en el tiempo porque tienen su curva de aplicación», ha dicho. No obstante ha reconocido que «para no tener una política energética vamos muy bien».

Por último, Ramón Jiménez, CEO de Extremadura New Energies, destacaba que «todo está en manos de China, Rusia o de productores de petróleo. El litio, al final, si lo tenemos aquí no dependemos de Asia. Europa está siendo un mero parque de atracciones y somos algo más. Hay cosas que se tienen que modificar, debemos ser más ágiles como país», ha subrayado.

El secretario general de Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Víctor del Moral Agúndez; y Fernando Doncel, presidente de la Mesa de la Ingeniería. / Carlos Gil

Atraer inversiones

El secretario general de Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Víctor del Moral Agúndez, ha recordado que la Administración tiene que atender «a todo el mundo», incluso a los que están en contra de estas inversiones de proyectos industriales.

Añadió: «¿Podemos producir más energía? Me atrevería a decir que sí, a pesar de que, de momento no la consumamos aquí. Estas inversiones producen empleo de forma directa. En cantera en Extremadura hay una importante cantidad de nuevos proyectos en distintas fases para generar energía- Extremadura puede tener en instalación una potencia del doble que la actual y llegar a 11.000 megavatios. Esos promotores tienen el acompañamiento de la Junta de Extremadura y estamos trabajando para que dejen mayor retorno económico del que han dejado hasta ahora en el territorio en el que se implantan», explicó del Moral.

El secretario general ha incidido en que el «empeño» de la Junta es que las plantas fotovoltaicas faciliten el consumo de energía «barato y sean atractivas para que el pequeño industrial».

Por su parte, Fernando Doncel, presidente de la Mesa de Ingeniería de Extremadura, ha abogado por proyectos «más pequeños». «Las grandes inversiones están bien, pero todo el mundo sale ganando con los proyectos más pequeños», ha dicho, al tiempo que ha puesto en valor la preparación de los profesionales colegiados para diseñarlos y ejecutarlos.

«Las pequeñas empresas generan más empleo y más estable. También hay que incidir en la simplificación administrativa. Las mejoras de las infraestructuras con el tren son importantes, pero no limitantes. Hay que apoyar el talento de ingeniería de nuestra tierra para que no salga de la región», ha subrayado Doncel.