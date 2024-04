La extremeña Raquel Sánchez Silva, en la piel de Jennifer López en 'Tu cara me suena'

Aunque el jurado prefirió la imitación que David Bustamante hizo este pasado viernes del cantante Nino Bravo en 'Tu cara me suena', la extremeña Raquel Sánchez Silva también dejó el pabellón alto. La presentadora placentina, que la pasada semana sorprendía con su imitación de Nebulossa, volvió a darlo todo en el escenario, esta vez, en la piel de la diva latina Jennifer López. La periodista, que cantó el tema 'Jenny from the Block' después de aceptar el reto, demostró una vez más sus dotes artísticas.

Con un 'look' de lo más urbano y rapero, la concursante extremeña se enfrentó sin miedo al nuevo registro, dejando claro que dará muchas sorpresas en las sucesivas galas.

Sánchez Silva ya hizo una actuación brillante en el primer programa imitando a Nebulosa, con una coreografía perfecta en compañía de los bailarines Fran Coem y Marc Montojo. Y aunque en la segunda gala la extremeña no ha convencido con su interpretación de Jennifer López, sí se llevó una gran ovación del público.

"Otra noche de retos. De danza. De aprendizaje. Ahora sé lo difícil que es cantar y bailar a la vez e imitar a una de las grandes. Gracias a todos mis compañeros de Tu cara me suena por hacerla aparecer en plató con esta caracterización y este vestuario maravillosos. ¡Qué oportunidad me ha regalado la vida!", escribía la extremeña al término de la gala.

En esta edición del talent show de Antena 3 concursan, además de la periodista placentina, el cantante David Bustamante, el actor Miguel Lago, Supremme de Luxe, Juanra Bonet, Raoul Vázquez, Valeria Ros, Conchita y Julia Medina.

La periodista extremeña sigue al frente esta temporada de 'Maestros de la costura', después de haber pasado por 'MasterChef' y 'El desafío'. Nacida en Plasencia en 1973, Sánchez Silva es una de las presentadoras del momento. Aunque optó por dedicarse al periodismo, la placentina ha confesado haber hecho sus pinitos artísticos: “Tenía un grupo de modelos en Plasencia, montábamos musicales, desfiles, galas, siempre busqué encontrarme con el público", desvelaba en una entrevista.