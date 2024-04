Preocupación por las vacantes MIR en Extremadura: «¿Qué va a pasar con el relevo generacional?»

La consejera de Salud, Sara García Espada, reconoce que la « preocupación es máxima». Las 61 plazas de médico interno residente (MIR) que se han quedado vacantes en Extremadura, todas en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, supone una situación inédita y activa las alarmas en una comunidad muy rural donde ya hay escasez de profesionales. De hecho, el Servicio Extremeño de Salud (SES) tiene actualmente 23 plazas de médicos de familia vacías porque no encuentra facultativos para cubrirlas, según los últimos datos del Sindicato Médico de Extremadura (Simex). «Nos preocupa el relevo, ¿qué va a pasar con el relevo generacional?», se cuestionaba esta mañana la consejera tras ser preguntada por la prensa.

Ante esta situación, García Espada agradece que se haya lanzado una convocatoria extraordinaria para intentar cubrir algunas de las plazas vacantes (473 en todo el país), pero insiste en que la solución solo pasa por eliminar la nota de corte impuesta en el examen MIR desde 2012. «Tenemos una preocupación máxima porque hay 3.000 médicos en España que se han formado en la universidad, que se han examinado del MIR y que por la nota de corte que establece el ministerio no se le permite acceder a las plazas vacantes. Es un lujo que no nos podemos permitir ante la acuciante falta de profesionales. Hace años no existía esa nota y quizás ahora es también el momento», apunta la consejera, quien también pide que se recupere la elección de plazas presencial o en tiempo real.

Gráfico. / EL PERIÓDICO

Es una medida que plantean también otros profesionales extremeños, como el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona o el internista y jefe de estudios MIR durante 18 años Remigio Cordero. «Todo el que acaba la carrera de Medicina debería poder acceder al MIR; el examen solo debería servir para ordenar la zona de elección», indica Arjona. Porque las consecuencias de que por tercer año consecutivo se queden plazas de formación vacías puede ser graves. «Cada vez es más difícil encontrar médicos de familia que vayan a los centros de salud y en las próximas jubilaciones, si no hay médicos con la especialidad, no habrá posibilidad de relevo generacional con formación MIR. El futuro que espera a la Atención Primaria es muy malo porque si ya de por sí hay déficit de médicos, será mucho peor en los próximos años con esta situación», añade Arjona. Este médico de familia desde hace 40 años insiste en que la especialidad debe afrontar una reforma total que, aunque ha habido varios intentos, nunca se ha llevado a cabo.

¿Por qué es poco atractiva la especialidad de Medicina de Familia? El presidente del colegio cacereño cree que el primer problema está en la falta de formación específica en la carrera. «En la mayoría de las facultades no existe una asignatura de Atención Primaria, es todo de hospitalaria, y además las prácticas son en hospitales, eso hace también que cuando acaban les seduce mucho más el medio hospitalario que algo que no conocen». A esto añade la situación en los centros de salud: «la saturación grande que existe y la presión asistencial que hay». Y un tercer factor es el problema habitual de la España vaciada: «la mayoría de los jóvenes no quiere trabajar en el medio rural».

Extracomunitarios, otra clave

Esta es una dificultad con la que siempre ha lidiado Extremadura. «Las plazas de Medicina de familia tradicionalmente siempre han sido las últimas en cubrirse», apunta Remigio Cordero, médico jubilado y jefe de estudio MIR en el complejo hospitalario de Badajoz durante 18 años. A las circunstancias geográficas y los déficit en las comunicaciones de la región, este especialista también subraya la presión asistencial que soportan los médicos de Atención Primaria. «Siendo una especialidad atractiva y vocacional para muchos médicos, las condiciones en la que se desarrolla actualmente hacen que sea un elemento disuasorio».

Pero Cordero apunta a dos factores que considera clave para que vuelvan a quedar plazas MIR vacantes en la región: el límite que se impone a los médicos extracomunitarios (su cupo se completó en el número 8.000 y las adjudicaciones llegaron al 11.755) y la nota de corte, que también aboga por suprimir. «Para que un médico pueda optar a una plaza MIR se necesita que alcance como mínimo un 30% de las respuestas de los 10 mejores resultados de ese año; es que no depende solo de tu propio esfuerzo, sino de los resultados que obtengan los mejores. No tiene sentido. Es muy importante para Extremadura que desaparezca la nota de corte porque muy probablemente si se permitiera que en lugar de que eligieran hasta el número 11.755 se llegará al 14.000 se cubrirían todas las plazas y sería más fácil resolver el problema de plazas en las zonas rurales».