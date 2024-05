Extremeños en el campus The Challenge: Alumnos que ayudan a mejorar el mundo

No hace falta estar en una gran ciudad ni estudiar en prestigioso centro educativo para tener buenas ideas, herramientas para materializarlas y contribuir a mejorar el mundo. Y para muestra lo que han conseguido dos grupos de estudiantes de dos institutos extremeños, el IES Donoso Cortés de Don Benito y el IESO Mariano Barbacid de Solana de los Barros. Sus proyectos han sido de los 100 seleccionados entre los casi 2.000 presentados en España y Portugal para participar en el campus The Challenge, una iniciativa de EduCaixa que lleva celebrándose ya once ediciones y que busca trabajos cuyo hilo conductor son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Pero es que, además, uno de los proyectos extremeños, el desarrollado por alumnos del IESO de Solana de los Barros, ha logrado clasificarse incluso en la final donde solo han sido elegidos los 17 mejores tras presentarse la semana pasada las 100 iniciativas en Barcelona, en una estancia formativa de cuatro días donde todos los alumnos han realizado multitud de actividades en un viaje que ha sido ya un premio para los dos centros extremeños.

Un calefactor solar

Con su trabajo, denominado ‘(Sun+wind) energy’, la desarrollada en Solana busca reducir los gastos de calefacción de una viviend y con ello contribuir a bajar las emisiones de CO2 a la atmósfera. El proyecto es un calefactor solar, «es una caja negra que está hecha con materiales y piezas recicladas, como latas, trozos de madera o plásticos de una vieja aspiradora. Hemos montado una caja con un cristal del vertedero y hemos conectado las latas en el interior de la caja, de tal manera que lo que hace es que el aire entre por la parte inferior y al estar orientado al sol se calienta y ese aire sale por la parte superior gracias al motor de un ventilador de una vieja CPU que funciona con una pequeña placa fotovoltaica», explica el profesor implicado en el proyecto, Juan Sánchez, que ha trabajado con sus alumnos de 4º de la ESO en la clase de Tecnología con varios proyectos y finalmente decidieron presentar este con cuatro alumnos de clase voluntarios (el número máximo que permite el certamen). Cuentan incluso con un prototipo con el que han llegado a alcanzar los 68 grados de temperatura y que han mostrado en el campus de Barcelona. «Funciona solo con el sol, es autónomo y no necesita enchufarse a nada».

«En estas nuevas generaciones estamos viendo que hay muchos alumnos que se quieren implicar para cambiar las cosas y están comprometidos con cuidar el planeta», subraya el docente.

Y este compromiso les ha llevado a ser uno de los 17 trabajos que han logrado el premio final: una beca de Fundación La Caixa para realizar un viaje formativo durante doce días por Estados Unidos. Es el broche de oro perfecto para Juan Sánchez y los cuatro alumnos implicados en este trabajo, Paula García, Julio Luciano, Martín Román y Ángel Lavado, que han realizado tanto en clase como en horario no lectivo. Para ellos ya era un orgullo que su trabajo hubiera llegado hasta Barcelona y este premio final supone una gran alegría para ellos y para todo el instituto «porque también se demuestra que aunque pertenezcamos a un centro pequeño de alumnos de localidades pequeñas podemos competir con grandes centros con más recursos», señala el docente. Además, apunta que este tipo de iniciativas son muy motivadoras para los estudiantes: «Son experiencias que les permite abrir sus mentes, conocer a muchos otros alumnos y descubrir un mundo nuevo».

Emilio Piñeiro con las alumnas Ana, Cristina, Clara y Jara del IES de Don Benito. / CEDIDA

Una aplicación frente al deterioro cognitivo

Detrás de este tipo de iniciativas siempre hay un profesor motivado, como Juan Sánchez o también como Emilio Piñeiro, director del IES Donoso Cortés de Don Benito, que también ha estado entre las 100 iniciativas seleccionadas a nivel nacional. En su caso, este docente y las alumnas Ana Acedo, Cristina Alameda, Clara Chávez y Jara García han ideado un proyecto para ayudar a las personas que tienen enfermedades cognitivas, como demencias o alzheimer, dentro del ODS de Bienestar y Salud. El proyecto se llama ‘Recordis’ y «consiste en una aplicación dedicada a los enfermos y a sus cuidadores y familiares. Por un lado, para los pacientes cuenta con juegos para potenciar su memoria y para quienes les cuidan tiene servicios interés como localización GPS que permite mandar un aviso cuando la persona sale de su zona de seguridad, también había si detecta movimiento que se exceden de lo habitual en las cuentas bancaria y control de las visitar de los suministradores energéticos para evitar estafas», cuenta Piñeiro. Todo el trabajo lo han desarrollado en horario extraescolar.

No es la primera vez que participan en el campus The Challenge y siempre han sido clasificados. «Es una gran satisfacción sobre todo por lo que supone para los alumnos a nivel de aprendizaje». El viaje a Barcelona ha sido muy enriquecedor y es un orgullo llegar hasta allí».