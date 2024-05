Los cambios en el subsidio para mayores de 52 años afectarán a 15.500 extremeños

Extremadura será una de las comunidades que se verá más afectada por la reforma del subsidio para mayores de 52 años. El 45% de los parados de la región son mayores de 50 años y según los datos facilitados por el sindicato UGT, casi 15.500 perciben actualmente esta prestación. Es la ayuda que se da a quienes ya han agotado todo lo demás: 480 euros mensuales que pueden mantener hasta jubilarse. «Quieren trabajar, pero no se les da la oportunidad», afirma Francisco Morcillo, secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura.

Aún hay que conocer la letra pequeña, pero Morcillo valora como muy positivo para Extremadura el acuerdo al que han llegado los sindicatos UGT y CCOO con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Según los datos de UGT, un total de 15.440 parados extremeños perciben actualmente el subsidio para mayores de 52 años. De ellos 8.573 son hombres (55%) y 6.867 mujeres (45%). Para valorar la importancia que esta prestación tiene en Extremadura, basta conocer un dato: según la estadística de abril, el 45% de los demandantes de empleo registrados en las oficinas del Sexpe pertenecen a esta franja.

«Quieren trabajar»

Según Morcillo, con la reforma del subsidio se dará una nueva oportunidad a estas personas que «quieren trabajar, pero no tienen esa posibilidad». «No podemos tener a un trabajador con un subsidio de 52 años hasta que se jubile. Primero ya económicamente: no creo que una persona cobrando 480 euros no quiera trabajar», dice.

"No podemos tener a un trabajador cobrando un subsidio de 480 euros desde los 52 años hasta la jubilación" Francisco Morcillo — Secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura

El responsable de UGT cita como ejemplo la Construcción: las empresas se quejan de que no hay mano de obra, pero en el último mes se contabilizaron 6.000 parados en este sector en Extremadura. «El 60% tienen más de 55 años y no los quieren las empresas. Está claro que ya no trabajan al destajo, pero esos son los que les van a dar la profesionalidad a los chavales nuevos», recuerda Morcillo.

Por ello, a la vez considera muy positivo el acuerdo nacional, el responsable de UGT critica la decisión de la Junta de abrir a todos los segmentos de población los incentivos a la contratación. «Llevamos tiempo reivindicando que el colectivo al que más le cuesta la empleabilidad es en el que hay que centrarse. Si hay generación de empleo, lo que hay que estimular es la contratación de los segmentos a los que más les cuesta reengancharse», insiste.

Suben las cuantías

La reforma del subsidio para mayores de 52 años que han pactado el Gobierno y los sindicatos entrará en vigor en noviembre (aún hay que elaborar y aprobar el real decreto) e introduce varias novedades. La primera, un aumento de las cuantías: 570 euros los seis primeros meses, 540 los seis siguientes y 480 euros (importe actual) el resto de mensualidades.

«La posibilidad de compatibilizar o no subsidio y contrato no es el problema a la hora de aceptar un empleo» Javier Peinado — Secretario general de la Creex

Otra novedad importante es que a partir de ahora, también se podrá compatibilizar el cobro del subsidio con hasta 180 días (seis meses) de trabajo efectivo sin penalización. Esta medida, que no estaba recogida en el proyecto de reforma inicial, persigue evitar que el paro «se enquiste», pues a partir del año es cuando empiezan a existir grandes problemas de inserción. Así, aclara Morcillo, podrán aceptarse contratos de muy corta duración que antes se rechazaban precisamente para no perder el derecho al subsidio. En el caso de Extremadura, pronostica que beneficiará sobre todo a mujeres.

Cotización en el 125%

Se mantiene además en el 125 por ciento del salario mínimo interprofesional (SMI) la base de cotización, frente a la rebaja que introducía la primera reforma y que motivó el rechazo de Podemos al considerar que cotizar al 100% incidiría de forma negativa en el cálculo de la pensión futura. Con esta decisión, se allana el camino para que la reforma reciba el visto bueno en el Parlamento.

La reforma también simplifica los trámites administrativos para acceder al subsidio, con la eliminación del mes de espera para las personas que hayan agotado su prestación contributiva y lo soliciten. Así, se podrá cobrar desde el primer día. Igualmente, se amplía el colectivo de beneficiarios: podrán acceder a la prestación personas víctimas de violencia de género o sexual desde los 16 años, así como emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales agrarios de todo el Estado.

La reforma del subsidio y las prestaciones de paro no cuenta con el respaldo de la patronal, fuera del acuerdo de Díaz con los sindicatos. Desde Extremadura, el secretario de la Confederación Regional de Empresarios Extremeños (Creex), Javier Peinado, habla de «imposición» y asegura que los cambios pueden incluso «generar más desempleo a medio plazo». «La posibilidad de compatibilizar o no subsidio y contrato no es el problema a la hora de aceptar un empleo», afirma. Peinado aboga por garantizar los incentivos para la búsqueda de empleo y otras cuestiones mucho más sencillas: por ejemplo que altas y bajas en la Seguridad Social tuviesen un efecto automático en la percepción de la prestación.