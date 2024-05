Frenazo de los jóvenes extremeños a sacarse el carné de conducir

Extremadura padece un descenso en el número de alumnos, de entre 18 y 20 años, que quieren obtener el permiso de conducir tipo B. «Hemos notado una bajada importante», confirmó Pedro Paredes, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Extremadura.

El profesor de autoescuela y representante de la asociación regional enfatizó en la diferenciación entre la población del ámbito rural y urbano que quiere obtener la licencia de conducción. Distinción que se debe a la facilidad de movilidad, puesto que «es imposible» desplazarse con «el transporte público entre muchos puntos de la geografía extremeña», aclaró Paredes. Por esta casuística, en las poblaciones rurales «se nota que siguen obteniendo permisos de conducir las personas de entre 18 y 21 años porque no les queda otra alternativa» , resaltó. «En capitales como Badajoz, Cáceres, Mérida o Don Benito hay más movilidad urbana que no está enmarcada en el ámbito privado del turismo, pero en el área rural es imposible», subrayó.

De hecho, la región tiene un descenso inferior del alumnado que acaba de cumplir la mayoría de edad, que otras poblaciones nacionales. «Es verdad que aquí se está notando menos que en otros ámbitos geográficos con mayor población. Grandes capitales, como Madrid, es verdad que la gente está obteniendo el permiso de conducir a una edad más avanzada, pero en el ámbito rural extremeño no te queda otra opción», ilustró Paredes.

Los motivos

Los motivos de este descenso de la popularidad del carné B entre los jóvenes obedecen a muchos factores: desmotivación, el sistema de movilidad o el «mal endémico que tenemos al esfuerzo y que cada vez nos cuesta más a todos», son algunas de las razones que expuso el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Extremadura.

Y , además, está la disposición económica de la juventud. No solo se trata de pagar por obtener el permiso, sino también por la compra de un automóvil: «Acceder a un vehículo les está resultando cada vez más complicado. Se habla de la vivienda, pero también del coche», denunció el representante de las asociaciones de autoescuelas de la región. Sin olvidar que, ahora, sacarse el carné de conducir se sitúa en un segundo plano para parte de los jóvenes, «es más importante gastar más en un dispositivo de telefonía móvil que en la obtención de un permiso de conducir».

A estas razones se les suma el tiempo para realizar la prueba práctica. «Hay personas que tardan un año en obtener el permiso, más que nada, porque no hay capacidad de exámenes», destacó el representante de las asociaciones de autoescuelas extremeñas. Aunque esto, por ahora, no afecta dentro de las fronteras extremeñas, «A fecha de hoy no tenemos ningún problema para examinar. La provincia de Cáceres sí tiene alguno más que la de Badajoz , pero en mi ámbito más cercano que es la zona sur de Extremadura no tenemos». Aun así en la época de verano puede producirse un retraso de entre «dos y tres semanas» dependiendo de la capacidad de examen que disponga las jefaturas de Tráfico.

A esto se suma la finalización de los contratos de interinidad que «reducen entre un 50 y un 40% la plantilla de Tráfico», resaltó Paredes conforme a las últimas publicaciones que leyó la prensa.

Por otro lado, la exigencia para aprobar el examen práctico cada vez es mayor en comparación con hace 30 años. Ahora, «te piden de verdad demostrar que llevas un vehículo», trasladó el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Extremadura, tal y como, expresa a sus alumnos y padres.

Todo esto provoca que la media de edad se sitúe entre los 25 y 30 años, salvo en los tres meses de verano «que una vez acabado el bachillerato o el proceso de la EBAU quieren sacarse el permiso antes de irse a sus facultades», matizó Paredes. Tal vez, en esa edad ya se cuente con una estabilidad económica para acceder al carné y a un vehículo.

Situación de las autoescuelas

En las autoescuelas de Cáceres hay disparidad de opiniones en cuanto al descenso del alumnado joven y el ratio de personas con domicilio en pueblos o ciudades q ue quieren sacarse el carné.

Joaquín Corbacho, copropietaria de la autoescuela Record. Elite, señaló que el número de jóvenes matriculado «no tiene nada que ver con lo que había antes» y ahora sus alumnos «son un poco mayor». Sin embargo, la cantidad de personas que proviene de la ciudad o el pueblo es similar. De hecho, su centro nota una mayor afluencia de público extranjero. Además, achaca el descenso del alumnado a la falta de trabajo.

Uno de los exalumnos de esta autoescuela, Luisa Ferrer consiguió el permiso con 56 cumplidos: «Cuando era joven lo intenté, pero no me llamaba la atención y me daba mucho miedo», y no fue hasta que se apuntó a este centro cuando consiguió la licencia de conducir hace seis años.

Asimismo, Yolanda Hormigo, trabajadora de la autoescuela Ibiza, afirmó que «he notado el descenso». Aunque transmitió que el momento para los chicos de 18 años es el verano, cuando termina la EBAU. En este sentido, Fernando Reyes, instructor de la misma escuela, marcó otra posibilidad: «Hay gente estudiando y si los padres no tienen posibilidades porque les están pagando las carreras, a lo mejor no se lo sacan a los 18 años, sino cuando acaben los estudios a los 24 o 25». En cambio y al igual que Paredes, detecta un mayor flujo de público procedente de pueblos que de ciudad, aunque las personas que proceden de localidades de fuera de la región «a estudiar a Cáceres, se lo sacan aquí», concluyó Hormigo.

Carlos Barrantes, dueño de la autoescuela el Túnel, coincide con que «la mejor época es después de selectividad» y cree que el público joven que quiere obtener el permiso de conducir sigue «más o menos igual que siempre». El alumnado que tiene es principalmente joven y de la capital cacereña, al igual que la empresa Ibiza, y Barrantes destacó que también cuenta con alumnos que estudian en Cáceres y provienen de ciudades con mayor densidad de población.

Al igual que la empresa anterior, la autoescuela Barata tiene un público joven, que no destaca ni por rural ni urbano, mayoritariamente, de entre 18 y 22 años, y «no he notado el descenso», destacó María José Barata, propietaria. Aunque sí percibe un ascenso en un porcentaje de público más maduro, de entre 45 y 50 años, extranjero «que en muchos de los casos han tenido permisos en sus países, pero no pueden convalidarlo en España», apostilló la dueña. En contra posición a la bajada del público joven, dos alumnos Alejandro Sánchez de Puebla de Alcocer (Badajoz) y Bryan Esteban del Payo (Salamanca), de 18 y 19 años respectivamente, y estudiantes de bachillerato están en proceso para obtener la licencia de conducir. «Quiero sacarme el carné para tener más libertad», señaló el primero alumno pacense, a su vez y en la misma línea, «te abre muchísimas posibilidades y de esta forma no dependes de tus padres u otras personas para viajar», señaló el estudiante salmantino.

