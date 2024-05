Llega el calor a Extremadura: el protocolo en los ‘coles’ no se activará sin avisos

El verano llega extraoficialmente esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ascenso de los termómetros, que se aproximarán a los 40 grados a finales de esta semana en Extremadura. En Badajoz las temperaturas pasarán de los 32 grados de máximas registrados este lunes a los 39 que se esperan el próximo viernes. En Cáceres, la tendencia será la misma pero los valores inferiores: de los 30 grados del lunes se llegará a los 36 el jueves y viernes.

Este ascenso térmico llega más tarde que en los últimos años y tiene una incidencia directa en el ámbito educativo. Los centros escolares cuentan desde 2017 con un protocolo por circunstancias meteorológicas excepcionales que incluye medidas extraordinarias como reducir la jornada lectiva, la adaptación de las actividades y recreos o el traslado a dependencias más frescas si hay disponibilidad de espacio. Y ese protocolo sigue vigente este curso, pero los centros no pueden activarlo si no hay al menos avisos (amarillo, naranja o rojo) de la Aemet que, de momento, no se han activado. También se contempla cumplir los criterios establecidos por el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta).

«En caso de las circunstancias meteorológicas excepcionales son las direcciones de los centros educativos, previo informe favorable de su correspondiente consejo escolar, las que podrán acordar el desarrollo de actividades adaptadas a la situación climatológica», recuerdan desde la Consejería de Educación.