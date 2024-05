El Estado adeuda 160 millones de euros a Extremadura por las entregas a cuenta

Extremadura no está recibiendo en estos momentos el 100% de los ingresos que le corresponden del sistema de financiación autonómica, debido a la falta de presupuestos del Estado en 2024. Así lo ha señalado este miércoles en la comisión del ramo celebrada en la Asamblea el secretario general de Presupuestos y Financiación, Luis Hernández Carrón, donde ha cifrado la deuda en 160 millones de euros al no haberse actualizado las entregas a cuenta. Debido a ello, el Ejecutivo asegura que no puede afrontar cuestiones como el abono de los 25 millones de euros que se adeudan de 2020 a los empleados públicos.

"Si nosotros tenemos una merma de 160 millones de euros no puedo pensar en pagar atrasos de los empleados públicos que ustedes nos dejaron (en alusión al PSOE)", ha criticado en su respuesta a una pregunta del diputado socialista José María Vergeles sobre cómo van a pagar la deuda con los funcionarios. Así, ha afirmado que existen "condicionamientos presupuestarios" como contar con un equilibrio en las cuentas y una "perspectiva a medio y largo plazo". "Tras el acuerdo de las reformas de las reglas fiscales, no conocemos aún por parte del Ministerio de Hacienda cómo van a operar y las implicaciones que va a tener en cuanta a los ingresos de las comunidades", ha indicado.

El secretario general ha recordado que en la Mesa General de Negociación celebrada el pasado 19 de febrero, la Junta de Extremadura transmitió el compromiso firme de abonar el pago del 2% de subida salarial adeudada de enero a noviembre de 2020, que asciende a 25 millones de euros. En concreto, se adeudan 8,2 millones de euros al personal sanitario, misma cantidad para docentes; seis millones en la administración general, y el resto en organismos autónomos, entidades públicas y personal universitario, 1,5 millones de euros.

"A partir de ese momento vamos a seguir dando pasos para fijar plazos entre la administración y los sindicatos para su abono", ha garantizado. En su intervención, ha informado de que la subida salarial se acordó con los sindicatos a nivel nacional en el año 2018, al tiempo que ha criticado la "falta de voluntad política" del Ejecutivo autonómico anterior socialista, pues "tuvieron la posibilidad de pagar, pero no lo hicieron" en 2021 cuando se alcanzó un superávit de 49 millones de euros. "No quisieron llegar nunca a un acuerdo en mesa general de negociación", ha lamentado.

En esta línea, Carrón ha subrayado que el Gobierno de María Guardiola "desde el inicio de su mandato ha mostrado su preocupación por corregir el incumplimiento de la subida salarial" que se les adeudaba a los funcionarios. Sobre esta cuestión, ha resaltado que el primer paso que dieron fue incluir una disposición adicional en la ley de presupuestos para obligar a cuantificar las pérdidas retributivas de los empleados públicos y fijar unos plazos con los sindicatos para su abono.

Por su parte, Vergeles le ha recriminado "sembrar más dudas de las que tenían antes" hoy a los empleados públicos respecto al pago de la deuda, pues "todavía no pueden decir cómo lo van a hacer" ya que, a su juicio, no hay nada destinado a ello y "lo único que tienen es un brindis al sol en una disposición adicional" de los presupuestos autonómicos. "Lo peor que hay es generar expectativas y ustedes las han generado", ha apostillado.

