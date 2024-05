La Junta critica que el Gobierno no está dando "ningún paso" para suprimir la tasa de reposición

El director general de Función Pública de la Junta de Extremadura, Domingo Expósito, ha criticado este miércoles que el Gobierno central no está dando "ningún paso" para suprimir la tasa de reposición en el personal público, tal y como anunció el pasado mes de enero en sede Parlamentaria el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. Así ha contestado, en una comisión de la Asamblea, a una pregunta formulada por el diputado socialista José María Vergeles sobre este asunto.

"Me dirá usted que por una simple declaración de intenciones, que se realiza de una manera partidista, con un año de antelación y carente de toda eficacia jurídica normativa, la Junta de Extremadura debe aplicar estos instrumentos de planificación tan relevantes", ha trasladado a Vergeles. "Me tiene que decir en qué norma jurídica ha quedado establecido en 2025, que no va a existir la tasa de reposición de efectivos", ha reiterado.

Por este motivo, el director general ha asegurado que Extremadura no trabaja de momento con el escenario de la eliminación de la tasa de reposición de efectivos en 2025. En su intervención, ha reconocido que esta medida "es fundamental para acabar con la temporalidad, estamos de acuerdo, para poder contratar por encima de las jubilaciones haciendo un plan de recursos humanos y evitando seguir contratando interinos".

En este sentido, Expósito ha informado de Extremadura cuenta con 4.987 puestos de trabajo pendientes de procesos selectivos en la Administración pública, a cuya resolución supedita la planificación de recursos humanos de cara a 2025. De esta forma, Expósito ha abogado por terminar los procesos pendientes y saber qué tasa de temporalidad queda en la Junta para luego planificar, si es que "asoma" la supresión de la tasa de reposición.

