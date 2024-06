Elena Nevado (PP): "Europa debe saber que en Extremadura los fondos no han servido para converger"

¿Qué se juegan los extremeños en estas elecciones?

Extremadura se juega en Bruselas su futuro. Somos aún una comunidad objetivo 1: nuestros presupuestos dependen de los fondos europeos y una voz en Bruselas que hable de las necesidades de nuestra tierra es fundamental. Para nuestros jóvenes, el campo, la oportunidad de tener una vivienda, para el agua... Somos más Europa de lo que creemos. Y luego, comunidades como la nuestra creo que son el ejemplo claro de que hay que repensar las políticas agrícolas. En Europa se ha impuesto un ecologismo exacerbado y un claro ejemplo es la Ley de Naturaleza, a la que el PP votó que no:establece que España es un país casi deforestado. No somos negacionistas del cambio climático, pero debe ser compatible.

¿Por qué es importante que Extremadura tenga eurodiputado?

Porque si no estás no se te oye, y mi objetivo es que a Extremadura se le escuche, aunque sea un macro Parlamento. Si no hay nadie que cuente qué es Extremadura, dónde está y cuáles son sus necesidades, pues va a haber un vacío como hasta ahora ha habido.

Las europeas suelen ser elecciones con elevada abstención. ¿Qué les dice a los extremeños para animarles a ir a votar el 9J?

Pues que hasta el tamaño de las frutas que nos comemos se decide en Bruselas. Hay que ser conscientes de que lo que se decide ahí nos afecta, no solamente en esta legislatura, sino a una generación entera porque allí las políticas se defienden para una década. Si fuéramos conscientes de que es precisamente todo lo que se aprueba en la Unión Europea lo que al final se legisla en nuestro país, creo que la gente se animaría más a votar.

¿Se votará en clave nacional?

Me gustaría que se votara lo que nos jugamos allí. Porque si hay algo esencial en Europa, es la defensa de la democracia, de la solidaridad, de la igualdad y desde luego de la separación de poderes. En este momento este país está viviendo una situación nunca vista antes: un gobierno y un presidente que no cree en la separación de poderes. Que pretende y ya lo ha hecho con la Fiscalía, asaltar a la justicia, culpabilizar a los jueces de su corrupción y escándalos. Y esto no nos lo podemos permitir. Por eso una de las propuestas que tenemos en el programa es que Europa exija a los Estados miembros que no se pueda indultar ni a amnistiar a nadie por corrupción.

Elena Nevado concurre en la lista del PP a las elecciones al Parlamento Europeo. / JORGE ARMESTAR

¿Cuáles serán sus reivindicaciones si logra escaño?

Las principales, juventud y campo. Creo que los jóvenes tienen derecho a tener un futuro y el reto demográfico es clave:ayudar a las familias para que puedan tener hijos o un modelo de vida en su propio territorio. E insisto también en la agricultura y la ganadería.

¿Qué puede aportar a los extremeños como eurodiputada?

Pues esa voz que decía antes. Si los extremeños no decimos dónde estamos, cómo somos y qué queremos, vamos a seguir igual. Somos los grandes olvidados, y hay que contarle a Europa que esos fondos que han venido no han servido para converger de la misma manera en nuestro propio Estado. Queremos decirle a Bruselas que esos fondos se han repartido de manera desigual porque el oeste existe, no solo el este y el norte. Y si el sur y el oeste no tenemos una voz ampliada allí, pues vamos a seguir igual.

¿Qué opina de la política migratoria de la Unión Europea?

Pues que tiene que cambiar, y mucho. Llevamos un ambicioso programa migratorio. Creemos que la migración legal y regulada es necesaria:tenemos un déficit de mano de obra muy importante en sectores clave, por ejemplo la agricultura, pero no creemos que la inmigración incontrolada deba dejarse de lado y cerrar los ojos. O Europa se pone en seria o con esto vamos a tener un grave problema, porque el yihadismo, etc., etc... está ahí.

Y la política económica europea, ¿qué le parece?

Tiene que ser lo contrario de lo que estamos viviendo en nuestro país. Competimos con China, con Estados Unidos, un gigante como la India que va a despertar, y la Unión Europea tiene que ser económicamente viable. Proponemos aprovechar la inteligencia artificial para ponernos en la lanza de las nuevas tecnologías y ser más competitivos bajando los impuestos y reduciendo la burocracia. Porque con empresas más competitivas generamos empleo y generamos una economía global mucho más fuerte.

Habla del campo. ¿Cree que la última PAC ha sido perjudicial?

Absolutamente, y es constatable. Se negoció bastante mal por la que hoy es secretaria de Estado de Agricultura: defendía a capa y espada que no se iba a perder un solo euro y los propios agricultores dicen que en el periodo 2023-2027 se perderán más de 400 millones. Las prestaciones de los eco-regímenes se han reducido un 25% porque eran de tan imposible cumplimiento que no han podido acceder. Tiene que haber un cambio en la PAC, que ha sido dañina para el campo extremeño:hay que rebajar esos eco-regímenes y desde luego también imponer cláusulas espejo para aquellos que importan a Europa.

¿Qué futuro le espera al cultivo del tabaco?

Yo espero defenderlo como ha hecho Italia: hay excepciones, Europa puede aprobar una normativa que después se puede rebajar cuando se traspone a los Estados miembros. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España con la intransigencia ecológica de su candidata y ministra de intransigencia ecológica? Absolutamente nada.

¿Cree que el regadío de Tierra de Barros tendrá finalmente el respaldo de la Unión Europea?

Estoy absolutamente convencida porque la presidenta María Guardiola va a luchar por este proyecto. Si hay que reformularlo por la dejadez del PSOE lo haremos. Lo que no vamos a hacer es engañar.

¿Y el tren?

El tren... Voy a reivindicar la dignidad del pueblo extremeño. No puede ser que la primera vez que oímos hablar del tren fuera en 2003 en la cumbre de Figueira da Foz y que sigamos sin un tren digno en Extremadura. 2030 es la fecha y no se puede posponer. Y luego el tren Ruta de la Plata: lo vamos a defender nosotros, ya que el presidente y sus ministros no lo hacen.

