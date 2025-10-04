En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta en tres legislaturas y senador, el líder socialista se encuentra ingresado en Badajoz
Guillermo Fernández Vara (Olivenza, Badajoz, 6 de octubre de 1958), presidente de la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011, y posteriormente entre 2015 y 2023, se encuentra ingresado en estado crítico en Badajoz a causa de una larga enfermedad contra la que lleva luchando desde que se le diagnosticó en 2023.
Existe inquietud en el círculo más próximo de sus allegados y de la familia socialista, que conocen desde hace días la gravedad de su estado.
Guillermo Fernández Vara ha sido diputado en la Asamblea de Extremadura entre 2003 y 2024 con varios cargos en la Junta de Extremadura desde 1995 (director general de Salud Pública y Consumo, consejero de Bienestar Social, consejero de Sanidad y presidente de la Junta de Extremadura). Además, es vicepresidente segundo del Senado desde 2023 y Secretario de Política Autonómica de PSOE.
- Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026
- Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
- El cacereño Emilio de Justo conquista su quinta Puerta Grande en Las Ventas tras una peligrosa cogida
- Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija
- El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones
- Guardiola sitúa a Extremadura en la punta de lanza de la 'cuarta revolución industrial' tras dos años de mandato
- Toallas del SES en un hotel de Marruecos, la sorpresa de un influencer: 'Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura. O sea yo me quedo muerto
- Extremadura se desmarca del 'superdomingo electoral' del PP: 'La presidenta Guardiola tiene plena libertad', afirma Bautista