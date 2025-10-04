Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Presidente de la Junta en tres legislaturas y senador, el líder socialista se encuentra ingresado en Badajoz

Guillermo Fernández Vara

Guillermo Fernández Vara / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Guillermo Fernández Vara (Olivenza, Badajoz, 6 de octubre de 1958), presidente de la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011, y posteriormente entre 2015 y 2023, se encuentra ingresado en estado crítico en Badajoz a causa de una larga enfermedad contra la que lleva luchando desde que se le diagnosticó en 2023.

Existe inquietud en el círculo más próximo de sus allegados y de la familia socialista, que conocen desde hace días la gravedad de su estado.

Noticias relacionadas y más

Guillermo Fernández Vara ha sido diputado en la Asamblea de Extremadura entre 2003 y 2024 con varios cargos en la Junta de Extremadura desde 1995 (director general de Salud Pública y Consumo, consejero de Bienestar Social, consejero de Sanidad y presidente de la Junta de Extremadura). Además, es vicepresidente segundo del Senado desde 2023 y Secretario de Política Autonómica de PSOE.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026
  2. Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
  3. El cacereño Emilio de Justo conquista su quinta Puerta Grande en Las Ventas tras una peligrosa cogida
  4. Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija
  5. El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones
  6. Guardiola sitúa a Extremadura en la punta de lanza de la 'cuarta revolución industrial' tras dos años de mandato
  7. Toallas del SES en un hotel de Marruecos, la sorpresa de un influencer: 'Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura. O sea yo me quedo muerto
  8. Extremadura se desmarca del 'superdomingo electoral' del PP: 'La presidenta Guardiola tiene plena libertad', afirma Bautista

En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara

En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara

La Junta de Extremadura bajará la ecotasa a la central de Almaraz para tratar de evitar su cierre

La Junta de Extremadura bajará la ecotasa a la central de Almaraz para tratar de evitar su cierre

La Central de Almaraz, “fuera de plazo” ya para completar la formación de nuevos operadores

La Central de Almaraz, “fuera de plazo” ya para completar la formación de nuevos operadores

De Cáceres a Higuera de Vargas: los 10.400 euros que separan los municipios con mayor y menor renta de Extremadura

De Cáceres a Higuera de Vargas: los 10.400 euros que separan los municipios con mayor y menor renta de Extremadura

Emilio de Justo da por finalizada la temporada en Europa: toreó este viernes su último astado en Las Ventas con dos costillas rotas

Emilio de Justo da por finalizada la temporada en Europa: toreó este viernes su último astado en Las Ventas con dos costillas rotas

María Guardiola, en la firma del manifiesto Alianza por Almaraz: "Se nos está forzando a un cierre injusto, sectario y precipitado"

María Guardiola, en la firma del manifiesto Alianza por Almaraz: "Se nos está forzando a un cierre injusto, sectario y precipitado"

El cacereño Emilio de Justo conquista su quinta Puerta Grande en Las Ventas tras una peligrosa cogida

El cacereño Emilio de Justo conquista su quinta Puerta Grande en Las Ventas tras una peligrosa cogida

Los médicos extremeños vacían consultas y vuelven a la calle: "Con estas condiciones, la sanidad pública peligra"

Los médicos extremeños vacían consultas y vuelven a la calle: "Con estas condiciones, la sanidad pública peligra"
Tracking Pixel Contents