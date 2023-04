En este centenario, el Ayuntamiento de Cáceres muestra su apoyo a El Periódico Extremadura, ¿por qué?

El Periódico Extremadura es una institución en la ciudad. No solo en el trabajo periodístico que hace, sino porque es y ha sido una empresa muy importante. Durante muchos años fue una de las empresas más grandes de la ciudad. Con su forma de tratar las noticias y enfocar los temas de actualidad, ha hecho siempre un periodismo que vive de cerca las cosas que pasan aquí.

¿Por qué es importante que haya empresas longevas?

Es fundamental. Parece que todo vale lo mismo y no es así. Pensando puramente en lo empresarial, los proyectos empresariales fugaces que pretenden generar beneficios en un periodo corto de tiempo y luego venderse o cerrar al pasar ese periodo, no aportan la misma riqueza que los que nacen con esa voluntad casi de empresa familiar de aguantar en el tiempo, de superar a sus fundadores…. Mantienen empleo y generan tejido social.

¿Se están recuperando los negocios afectados por la pandemia?

También se está viendo gracias a los datos de turistas que llegan a nuestra ciudad. Ha sido un último año de récord. Más de 300.000 personas acudieron a esta ciudad para conocerla y estuvieron aquí una media dos días. La pandemia causó mucho daño al sector de la hostelería y la restauración. Al final todo pasa y podemos decir que Cáceres está recuperándose y superando lo que ya éramos. Enero de 2023 ha sido un mes espectacular y hemos vuelto a conseguir nuestro mejor mes de enero, con más de 35.000 pernoctaciones y más de 20.000 personas por nuestras calles.

En el ámbito de la empleabilidad, parece que Cáceres presenta buenos números, ¿cómo está siendo la creación de empleo y empresas en la actualidad?

Muy buena, estamos trabajando en la buena dirección y eso se puede comprobar con los últimos datos de paro. En el último año, hemos reducido la tasa de paro en la ciudad en más de un 7,5 %. El sector servicios continúa creciendo gracias a todos los eventos y congresos que la ciudad acoge, que en el último año han sido muchísimos. Además, hemos reducido el paro en los jóvenes, lo que significa que esta ciudad les da la garantía de poder asentar la bases de su proyecto de vida, algo de lo que muy pocas ciudades pueden presumir. En cuanto a creación de empresas en la ciudad, el último año el Punto de Acompañamiento Empresarial ha ayudado a crear un total de 216 empresas. En este sentido, también hemos visto cómo más mujeres han decidido emprender. De esas 216 empresas, 104 corresponden a este colectivo. Sin lugar a dudas la ciudad está en un buen momento de desarrollo económico y de atracción empresarial. Otro punto a tener en cuenta es que desde nuestra concejalía de Comercio trabajamos para que las pequeñas empresas tengan opción a especializarse gracias al programa ‘Vender más, vivir mejor.

¿Cuál es el objetivo en este sentido?

Nuestro primer objetivo es que el sector del turismo siga dando empleo cada vez de más calidad. Como segundo, el gran reto que tiene esta ciudad es la industrialización y eso es en lo que estamos trabajando. Es de lo que va el haber peleado tanto para traer el Centro Ibérico de Investigación (CIIAE) y de lo que hablamos cuando trabajamos para sacar adelante el proyecto público-privado CC Green, que es más privado que público.

¿Hay interés por emprender en Cáceres?

Por supuesto. Cáceres es una ciudad con un atractivo que es que no hay que gastar mucho dinero para poder montar una empresa. Cuando entré en la alcaldía, Cáceres contaba con 7.203 empresas y desgraciadamente la pandemia trastocó nuestros planes al igual que a muchos de los autónomos que decidieron años atrás montar su negocio. Durante todo ese tiempo trabajamos para evitar que los negocios se cerraran y en 2021 por fin dejó de producirse esa sangría y cambiamos la tendencia para que en 2022 volviese a ser positiva. Cerramos el año con algo más de 7000 empresas funcionando en nuestra ciudad.

¿Cómo avanzan los proyectos de centros comerciales en la ciudad?

Way Cáceres y La Calera comenzaron sus obras hace unos días, y en el que íbamos un poco más despacio que es el de Kronos también lo hemos conseguido desatascar. Estamos muy contentos con esto y otros proyectos como las fotovoltaicas, porque parece que tardan mucho. Estaban prácticamente dados por perdidos cuando llegamos al gobierno y los hemos peleado mucho para que pudieran salir adelante. Decía a principio de legislatura que había que gobernar pensando no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, y eso es lo que hemos andado. Los proyectos más importantes de la legislatura no se verán hasta dentro de año y medio o incluso dos.