Fue un 1 de abril de hace 100 años, lunes para más detalles, cuando vio la luz El Periódico Extremadura. Este rotativo cumple un siglo siendo testigo de la historia de esta región, fedatario de la realidad que acontece a nuestro alrededor y relator de los hechos que han marcado nuestra realidad.

Somos un periódico con raíces profundas. Desde su fundación, durante el reinado de Alfonso XIII, ha pasado por avatares tan dispares como una dictadura, una república, una Guerra Civil, una segunda dictadura de 40 años, la llegada de la democracia tras la Constitución de 1978 y la creación de nuestra autonomía para fraguar una identidad propia que puedan compartir todos y cada uno de los ciudadanos que habitan este territorio tan extenso y tan maravilloso que se llama Extremadura. No ha sido fácil llegar hasta aquí, en ocasiones ha habido que luchar contra los elementos y en momentos determinados contra la falta de libertad. No es sencillo hacer periodismo en momentos en los que no existe democracia y en los que el poder impuesto por las armas se atribuye el derecho a censurar aquello que no conviene a sus intereses. Por eso siempre decimos en esta casa que sin periodismo la democracia se resiente, sin periodismo no existe libertad plena.

Somos un periódico con alma. Plenamente conscientes de nuestra misión, le damos un papel protagonista a la sociedad donde nos asentamos, sacando a la luz las injusticias o las carencias. Un periódico es también un instrumento de denuncia social, un espejo donde se muestran las vergüenzas del poder y se exhiben las acciones que perjudican a la gente. Una portada no deja de ser una pancarta en la que exhibir la protesta cuando es justa y un titular no deja de ser el sentir de una mayoría identificada con el porvenir de Extremadura.

Somos un periódico feminista. Tenemos como lema la definición exacta que realiza la RAEde este término: Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Y llevamos a gala la denuncia de todos los sesgos machistas que aún hoy perduran en nuestra sociedad. En este sentido, la violencia de género no tiene disculpa alguna. No existen subterfugios lingüísticos que justifiquen el maltrato a una mujer bajo ningún concepto, y consideramos repudiable todos los actos que supongan discriminar a la mujer o someterla al poder del hombre. En este sentido, no toleramos ni disculpamos la prostitución, somos conscientes de que su mera existencia supone un maltrato a la mujer y camufla la trata de mujeres vulnerables en lo social o lo económico.

Somos un periódico de progreso. Creemos que una sociedad varada acaba a la deriva. El avance social es prioritario y lo que permite crecer a las personas en todos los conceptos. Sin renunciar a nuestra cultura y poniendo en valor nuestras tradiciones, no entendemos que las cosas no puedan cambiar y consideramos que el progreso va de la mano de gente emprendedora que se niega a hacer siempre las cosas de la misma manera. La apertura de mentes permite a una sociedad crecer con independencia de su trayectoria e historia.

Somos un periódico diverso. Consideramos que los extremeños no son uniformes ni cosidos por un mismo patrón. Cada extremeño puede sentirse como quiera, amar a quien quiera y vivir en libertad con quien desee respetando a todas y cada una de las posturas que existen por igual.

Somos un periódico plural. Creemos firmemente en la democracia y, por tanto, en la alternancia política que determinen los ciudadanos a través de las urnas. En este sentido, todas las voces y todos los colectivos o asociaciones tienen reflejo en el periódico bajo un criterio de representación real y efectiva y un principio de pluralidad.

Y somos un periódico responsable. Buscamos la información veraz y el contraste de las fuentes para servir una información real y lo más objetiva posible. Creemos en la profesionalidad de este oficio y trabajamos poniendo el foco en el servicio a los lectores que han confiado en nosotros todo un siglo de historia.

Antonio Cid de Rivera es director de El Periódico Extremadura