Y es que acompañar a los alumnos en su travesía universitaria es aportar conocimientos, prácticas y también mentoring. La universidad no solo se enfoca en el presente, sino que prepara a sus estudiantes para un futuro cambiante. “Cuando decidimos poner en marcha el programa 'Aulas CEU-Empresa', teníamos la idea de mejorar la relación universidad-empresa con el objetivo de fomentar la empleabilidad de nuestros estudiantes. Lo que pretendíamos era poner en contacto no ya tanto a la empresa con la universidad, sino a la empresa con los estudiantes. De la misma manera, otros programas como 'Profesionales en las Aulas', sirven para generar experiencias que añadir a la formación de nuestros estudiantes”, añade Rosa Visiedo. “Resulta una manera muy adecuada para las empresas de captar ese talento que se está formando en las aulas y conectar el conocimiento teórico con el práctico.”

Con una amplia gama de títulos propios y programas de empleabilidad avanzada, la Universidad CEU San Pablo destaca en el desarrollo de competencias transversales y habilidades profesionales clave de tal manera que la institución ha desarrollado diplomas y el Máster de Formación Permanente que reconocen tanto la formación técnica como la formación en soft skills. Otra fórmula como el programa GPS, se ofrece para todos los cursos en los primeros años de grado. En él, los estudiantes tienen mentores que son profesores de su titulación o profesionales en ejercicio en sectores afines o antiguos alumnos de las universidades CEU, que de forma generosa, ofrecen su experiencia a los alumnos para orientarles en su salida al mundo profesional. En palabras de Rosa Visiedo: “Es una forma de unir talento joven con talento senior. El programa es voluntario y la organización empieza a colaborar en el Vicerrectorado de Estudiantes, Carreras Profesionales y en el área de Alumni de nuestra universidad”.

Diseña tu futuro

Los estudiantes cada vez son más conscientes de la necesidad de completar su paso por la universidad con este tipo de aprendizajes, los que tienen que ver con estas soft skills: trabajo en equipo, liderazgo, habilidades de comunicación, pensamiento crítico, la resiliencia o la adaptabilidad, razonamiento analítico. En este sentido, el curso que viene ofrece un programa llamado “Diseña tu futuro”, de empleabilidad avanzada, que abunda en todos los conocimientos necesarios para que los alumnos salgan al mundo laboral con firmeza.

Las humanidades no solo transmiten valores fundamentales, sino que también cultivan la creatividad, el pensamiento crítico y la comprensión del mundo en su totalidad Rosa Visiedo — Rectora de la Universidad CEU San Pablo

“Estamos ante una generación que está altamente cualificada y cuando hay tal nivel, cualquier elemento que sea diferencial, es un plus sobre la formación técnica recibida”, nos dice la Rectora. “A esta nueva remesa de alumnos que salen ahora de las universidades les diría primero que no tengan miedo, que estén seguros de su preparación, porque desde la universidad y hablo en este caso por la mía, por la Universidad CEU San Pablo, creo que les hemos ayudado a prepararse para ahora y para el futuro. Les diría que no dejen nunca de aprender. Teniendo en cuenta que la vida laboral de una persona puede extenderse más allá de los 40 años de trabajo hay que formarse de manera continua para seguir aprendiendo o incluso para para cambiar de actividad.

El mundo corre tan rápido y los cambios son tan vertiginosos que debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías”. Por eso, en la CEU San Pablo han sido los primeros que en generar un sistema de certificación a través de badges, unas insignias digitales que constan de un elemento gráfico que contienen una serie de metadatos que explican los programas académicos o extra académicos y experienciales que ha cursado el estudiante para conseguir dicha insignia y que certifican el trabajo en equipo, liderazgo, idiomas, movilidades internacionales. “En este momento, en la universidad tenemos como unos 60 badges distintos. Es un estímulo para el estudiante que, como pueden ser publicadas en en redes sociales, como Linkedin, facilitan a cuando buscan perfiles determinados.”

Pero no se trata solo de habilidades técnicas y experiencias internacionales. Rosa Visiedo enfatiza la importancia de las humanidades, “que no solo transmiten valores fundamentales, sino que también cultivan la creatividad, el pensamiento crítico y la comprensión del mundo en su totalidad. Hemos recibido reconocimientos a la internacionalización porque nos hemos esforzado mucho en los últimos años en ofrecer a nuestros estudiantes una experiencia universitaria verdadera e internacional. Este mundo cada vez tiene menos fronteras y el empleo tampoco debe tenerlas. Tenemos más de 400 convenios con universidades de Europa y otros continentes. Las humanidades son esenciales porque nos ayudan a transmitir a nuestros estudiantes los valores propios de nuestro proyecto educativo de la Asociación Católica de Propagandistas.

CEU San Pablo se erige como una institución comprometida con el desarrollo integral de sus estudiantes, preparándolos no solo para ser empleables, sino también para ser ciudadanos del mundo con un pensamiento crítico.

También las humanidades contribuyen a formar a nuestros estudiantes en creatividad, en historia, en antropología, en emprendimiento, en habilidades de comunicación. Pensamos que, en un mundo en constante cambio, debemos de cuidar y preservar aquello que es esencial y permanente. En un mundo en el que la tecnología cambia a un ritmo vertiginoso, las humanidades representan aquello que es más esencial, más integrador. Las humanidades ofrecen a nuestros estudiantes un sentido de la vida. Debemos empeñarnos en ofrecer a nuestros estudiantes eso que antes se llamaba cultura general, porque la cultura es el alimento del pensamiento. Queremos que nuestros estudiantes tengan pensamiento crítico… pues alimentemos ese pensamiento crítico y ofrezcámosles cultura en todos los sentidos.“