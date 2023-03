Ksenia Parfenova, exredactora jefa de Politika Segodnya, una publicación vinculada al grupo de prensa 'Patriot', dirigido por Yevgueni Prigozhin y objeto de sanciones por parte de la UE desde el pasado febrero, se encuentra en España, concretamente en Barcelona, tras haber recibido hace escasas semanas un visado de estudiante que le concede pleno acceso al espacio Schengen, según ha informado Rotonda, un canal de Telegram vinculado a la oposición rusa. Meduza, la principal publicación independiente de Rusia, se ha hecho también eco de la noticia, recordando que la propagandista ha estado "vinculada a las estructuras de Prigozhin desde 2014", incluyendo a la célebre fábrica de 'trolls' en San Petersburgo, acusada de haber participado en sonados procesos de interferencia política en Occidente, como las elecciones presidenciales de 2016 en EEUU en las que se impuso el republicano Donald Trump por un estrecho margen de votos y en medio de graves acusaciones de injerencia por parte del Kremlin.

Según Rotonda, la propia Parfenova había explicitado en su perfil de Instagram que, a mediados de febrero, había entregado los documentos necesarios para recibir un visado que le permitiera viajar a España y visitar la playa barcelonesa, "un sueño" que albergaba desde el pasado otoño. Cuando el 25 de ese mes la UE incluyó al grupo mediático Patriot en la lista de instituciones sancionadas, la propagandista llegó a reconocer que se había despedido de su aspiración. "Pero el 1 de marzo me invitaron (al consulado) a entregar el pasaporte; ¡era increíble, pero me lo dieron!" (el visado), se congratuló ante sus seguidores, al tiempo que difundía instantáneas suyas junto al mar y declaraba su intención de quedarse por el momento en España y no regresar a Rusia: "Quiero aprender el estilo de vida relajado español y disfrutar de la vida junto al mar". Contactada por un reportero de Rotonda, la propagandista rusa rechazó la petición de entrevista, asegurando que querría "hacer una pausa respecto a cualquier contacto con medios de comunicación". Además de responsable máximo de Patriot, Prigozhin, apodado el cocinero de Putin, es el creador de la milicia de mercenarios Wagner.

Perfil borrado

Yulia Taran, activista y vicepresidenta de Rusos Libres-España, una asociación de ciudadanos rusos en el extranjero crítica con Vladímir Putin y con el conflicto de Ucrania, ha explicado a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, que, en cuanto apareció la noticia, miembros de su organización tenían la intención de escribir al perfil de Parfenova en Instagram solicitándole "una entrevista" para conocer las razones de haber abandonado su país, pero no han podido lograrlo. "Hoy viernes, el perfil de Ksenia ha sido borrado", asegura Taran. Según ha podido constatar este diario, la cuenta ksuu_parfenova de dicha red social, a la que pertenecen las instantáneas difundidas por Rotonda de la joven a la orilla del mar aparentemente en la capital catalana y bajo un sol radiante, ya "no está disponible". En Politika Segodnya, Ksenia ocupó durante años el cargo de editor de turno, antes de convertirse en redactora-jefe en otoño pasado. En dicha publicación, se ha calificado al presidente ucraniano Volodímir Zelenski de "payaso sin poder real". Y aunque gente que trabajó con ella aseguraba que no estaba contenta, la justificación que flotaba en el ambiente era que todos los medios hacían "lo mismo".

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, blogueros proKremlin afincados en Europa han jugado un importante papel intentando difundir una narrativa de la guerra de Ucrania en la que responsabilizan del conflicto al Gobierno de Kiev, al tiempo que intentan sembrar dudas acerca de la autoría de masacres y crímenes de guerra en el país eslavo atribuidos a las tropas del Kremlin. En Alemania, Yúlia Prohorova, una bloguera e internauta que presumía de pagar viajes con rublos, de moverse por territorio europeo sin los documentos necesarios y que llegó incluso a difundir imágenes burlándose de manifestantes ucranianos en Salzburgo, fue deportada en noviembre pasado. En el espacio mediático en lengua española, permanece muy activa Liu Sivaya, con más de 150.000 seguidores en Twitter. En uno de sus posts más recientes, ha llegado a negar que Rusia haya deportado para adoctrinar a decenas de miles de niños ucranianos, razón por la cual la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Putin: "Rusia no secuestra a nadie; Rusia EVACÚA a los niños que Ucrania bombardea con misiles de la OTAN".