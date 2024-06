Un juez ordena el ingreso en prisión de Steve Bannon, el ultra asesor de Trump

Un juez federal ha ordenado este viernes el ingreso en prisión antes del 1 de julio de Steve Bannon, el estratega que ha sido fundamental en el estallido del nacionalismo populista y xenófobo a ambos lados del océano y que fue asesor en la Casa Blanca de Donald Trumpy sigue siendo un cercano aliado del candidato republicano y una voz fundamental del extremismo.

Bannon fue sentenciado en 2022 a cuatro meses de cárcel por desacato, tras negarse a cumplir con una citación judicial para entregar documentos y testificar ante un comité especial en el Congreso de Estados Unidos que investigó el asalto al Capitolio. Apeló aquella decisión y el juez Carl Nichols, que fue nombrado por Trump y fue quien le había sentenciado, le permitió seguir en libertad mientras se dirimía ese recurso.

El mes pasado, no obstante, tres jueces de un tribunal de apelaciones reafirmaron su condena. Y aunque sus abogados han prometido elevar otro recurso, Nichols le ha dado la orden de ingreso en prisión. El magistrado ha dejado una puerta abierta a que pueda seguir en libertad: que esa instancia superior acepte la apelación y dictamine que quede en suspenso su entrada en prisión mientras se resuelve.

Bannon sería el segundo ayudante en la Casa Blanca de Trump que entra en prisión por desacato al Congreso. Desde marzo está en una cárcel de Florida sirviendo una pena también de cuatro meses Peter Navarro.

La reacción de Bannon

En una aparición ante el tribunal en Washington DC este jueves Bannon ha prometido seguir apelando e incluso llegar hasta el Supremo (aunque el Alto Tribunal rechazó involucrarse en el caso de Navarro).

El estratega ha denunciado la decisión de Nichols y la ha enmarcado en una supuesta persecución del movimiento MAGA (siglas en inglés de Hacer EEUU grande de nuevo). “Intentan acabar con el movimiento, con conservadores de base, con el presidente Trump”, ha dicho, vaticinando también una victoria republicana “arrolladora” en las elecciones de noviembre.

“No van a callar a Trump, no van a callar a Navarro, no van a callar a Bannon y ciertamente no van a callar a MAGA”, ha declarado el estratega, que sigue ejerciendo gran influencia en el movimiento ultraconservador y .mantiene un popular podcast.

Otros problemas legales

El ultraderechista tiene también otra causa pendiente en Manhattan, donde tanto la oficina de la fiscal estatal Letitia James como la local de Alvin Bragg (el mismo fiscal que ha logrado la histórica condena penal de Trump) le han imputado por fraude por desviar dinero recaudado supuestamente para construir el muro de la frontera con México. Ya había sido condenado previamente en un caso federal por acusaciones similares, pero era cuando aún Trump estaba en el Despacho Oval y el entonces mandatario usó su autoridad para otorgarle un perdón (algo que no puede hacer en casos estatales).

El juicio sobre ese fraude está previsto que se celebre este año en el mismo tribunal donde Trump ha sido juzgado y condenado y donde el candidato republicano de facto para las presidenciales será sentenciado el próximo 11 de julio.