Zelenski, ante la Asamblea Nacional francesa: "Para la paz justa hace falta más"

Tras ser uno de los grandes protagonistas del 80 aniversario del Desembarco de Normandía, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha dirigido este viernes a la Asamblea Nacional francesa para agradecer el apoyo de Francia, aunque ha avisado de que para "la paz justa hace falta más".

Con honores, alfombra roja y un largo aplauso, el presidente ucraniano ha llegado a un hemiciclo parcialmente vacío con la ausencia de gran parte de la bancada de La Francia Insumisa y la extrema derecha, aunque con la presencia de Marine Le Pen. Algo que el grupo Renaissance ha recriminado a ambos bandos: "¿Cómo no sentir vergüenza ante estas imágenes?", refiriéndose al vacío en en hemiciclo.

Comment ne pas ressentir de la HONTE devant ces images des bancs de l’Assemblée nationale clairsemés à gauche et à droite devant Volodymyr Zelensky.



Quelle image humiliante de notre pays.

Quelle indécence devant ces enjeux cruciaux.



Poutine rigole. pic.twitter.com/DaLegF6VB5 — Renaissance (@Renaissance) June 7, 2024

Una Asamblea Nacional dividida ante la cuestión de hasta cuándo debe mantenerse el apoyo incondicional al país eslavo. "Sabemos que no vais a estar aquí para la eternidad, y que hay dos sentimientos: uno de elección y otro de deber. De obtener la libertad", ha señalado Zelenski.

Para algunos partidos, como La Francia Insumisa, existe un riesgo de que el país se convierta en cómplice de Ucrania y acabe en un posición complicada de no retorno. Hasta ahora, el envío de armas formaba parte del apoyo indiscutible a Ucrania pero el anuncio de este jueves del presidente francés sobre el envío de más material militar, incluyendo el modelo de cazas Mirage 2000-5, eleva el nivel de compromiso entre ambos países. Es la primera vez que un aliado de Kiev decide mandar este nuevo modelo de cazas, más potentes.

"Impedir que Putin gane la guerra es lo que debería unirnos a todos. Pero estoy muy preocupado por los comentarios que acaba de hacer el presidente ucraniano", ha declarado el diputado comunista Fabien Roussel tras el discurso de Zelenski. "Todos dijimos después de la Segunda Guerra Mundial: nunca más. Sin embargo, hoy las soluciones políticas y diplomáticas se están alejando", ha añadido. Por el lado de La Francia Insumisa, el diputado Arnaud Le Gall, ha lamentado la falta de debate sobre el compromiso de París con Kiev: "Francia es uno de los países más comprometidos con la posibilidad de enfrentarse directamente a Rusia, una potencia nuclear (…). Todo esto merece un verdadero debate”.

Tras el anuncio de Macron sobre el nuevo envío de armamento, Rusia ha reaccionado afirmando que Francia está "lista para participar directamente en el conflicto".

Cumbre por la paz

"Me gustaría darle las gracias al presidente Macron por no dejar a Europa sin líder, ni a Ucrania sin Francia en un momento decisivo", ha subrayado durante su discurso Zelenski, quien también ha arremetido contra su enemigo. "La Rusia de Putin es lo contrario a la libertad, la igualdad y la fraternidad de Francia", ha manifestado, al tiempo que ha destacado que "Europa ya no es un continente en paz" pues, 80 años después del Desembarco de Normandía, Moscú ha traído de regreso "el nazismo".

Tras el discurso en la Asamblea Nacional, Zelenski tiene previsto reunirse con el ministro de Defensa y por la tarde un nuevo encuentro con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo para seguir discutiendo la situación sobre el terreno así como las necesidades de Ucrania, en el marco del acuerdo bilateral de seguridad que entre los dos países. Es la cuarta vez que el presidente ucraniano visita Francia y se reúne con su homólogo, aunque las conversaciones han sido constantes.

"Para Ucrania, nuestro Día D será la semana que viene", ha subrayado Zelenski en alusión a la cumbre que prepara Suiza la semana próxima (15 y 15 de junio) para reunir apoyos internacionales para Kiev.