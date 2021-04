El Palacio de Justicia de Mérida acogió ayer el inicio del juicio contra Pedro Salguero, exgerente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, acusado de prevaricación, malversación de caudales públicos y ocultación de documentos. La Fiscalía solicita para él una pena de nueve años de prisión e inhabilitación, además de una multa de 12.000 euros.

Sobre su gestión al frente del certamen emeritense, entre los años 2007 y 2010, el acusado defendió su inocencia asegurando que él elaboraba las cuentas del festival, pero el Consejo Rector «no se los pedía». «Yo las he elaborado, que el Consejo Rector no quisiera aprobarlas era un problema suyo. No querían que las deudas del festival formaran parte de la Junta de Extremadura», manifestó Salguero, en declaraciones recogidas por Canal Extremadura Noticias.

El exgerente justificó que no pagaba el impuesto de sociedades porque su asesor así se lo aconsejó, además de asegurar que cuando él llegó había una deuda de cinco millones y cuando se fue de 2,5. Cabe señalar que además de la Fiscalía, se ha presentado la acusación del gobierno regional, que pide cinco años de prisión, y la del Patronato del Festival. El juicio seguirá hoy en la sección emeritense de la Audiencia Provincial de Badajoz y finalizará el próximo jueves.