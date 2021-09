El Partido Popular de la provincia de Badajoz ha decidido que una comisión gestora asuma la dirección del partido en Mérida, lo que supone apartar a Pedro Acedo de la presidencia local de la formación. La gestora se someterá a votación el próximo martes, 28 de septiembre, por parte de la Junta Directiva provincial.

Relacionadas Manuel Naharro y Pedro Acedo presentan sus avales para aspirar a la presidencia provincial del PP

Las razones que justifican la decisión son que la Junta Local no se reúne desde hace cuatro años, que la base de datos de afiliados no se renueva desde tiempo o que la relación de Acedo con los concejales es "inexistente", lo que supone "una dejación de funciones total", según ha informado a Efe fuentes del PP. Desde la llegada de Manuel Naharro a la presidencia del PP provincial, el pasado mes de julio, ya se han llevado a cabo decisiones de este tipo en otros municipios, como Don Benito, donde se creó una gestora, a las que continuarán otras más "donde sea necesario".

La conformación de la comisión gestora en Mérida se produce ante la imposibilidad de llevar a cabo la renovación de la Junta Local necesaria en un breve espacio de tiempo, pues se desconoce el número de afiliados en la ciudad debido "a una falta de actualización de la base de datos desde hace cuatro o cinco años". Por tanto, el paso de crear la gestora es fundamental para llevar a cabo el posterior proceso democrático que permita renovar el partido en la ciudad, determinar quién lidera la formación y, por tanto, "que pueda tener un funcionamiento normal", han señalado las mismas fuentes.

"Una comisión gestora se puede nombrar por motivos extraordinarios y en Mérida no hay ninguno", ha manifestado a este diario el propio Acedo. El exalcalde emeritense ha señalado que es incierto que la Junta Local no se reúna desde hace cuatro años, al asegurar que se celebró un comité ejecutivo un mes antes de que comenzara la pandemia. "Hay más de 200 pueblos que hace más de un año y medio que no reúnen su comité local y solo la toman contra mí. Es obvio que es un acto de soberbia, prepotencia y dictatorial inasumible para un partido democrático", ha subrayado.

En este sentido, el exedil ha avanzado que no se presentará a los próximos comicios municipales porque quiere "lo mejor" para el partido y que sean los afiliados quienes nombren al futuro presidente local de Mérida. "No tengo ningún interés en presentarme, tengo interés en que sea el mejor candidato, el que los afiliados queremos y no el que por conseguirle unos avales vayan a ponerlo ahora de candidato", ha señalado. "Quieren destituirme como si esto fuera Venezuela porque he ido en contra del presidente (en alusión a Naharro) y por eso ahora quieren cortarme la cabeza", ha recalcado.