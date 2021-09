El objetivo está claro: recuperar la Alcaldía de Mérida en las elecciones municipales de mayo de 2023. Miguel Valdés, exconcejal de Pedro Acedo durante varias legislaturas, será la persona encargada de liderar un proceso de cambio interno en el PP local para revitalizar a un partido que lleva a la deriva desde que el PSOE de Antonio Rodríguez Osuna se hiciera con las riendas del consistorio emeritense hace ya seis años. La Junta Directiva del PP provincial de Badajoz ha dado hoy el primer paso de esta nueva andadura aprobando la creación de una comisión gestora encabezada por Valdés, que supone apartar a Acedo de la dirección del partido en Mérida.

En declaraciones a los medios, Valdés ha asegurado que nunca se ha ido del partido, sino que ha estado a la espera de lo que este dictase: «Siempre he sido del Partido Popular y nunca he enredado, no he escuchado cantos de sirena. Cuando la nueva dirección provincial me ha pedido que esté, yo estoy». Sus objetivos al frente del PP local pasan por «arreglar la gestión» en el partido a nivel interno y por «apoyar la labor de la oposición». «Lo que la gente de Mérida necesita es un cambio y nosotros queremos liderarlo. Queremos hablar con todos, incluido Pedro Acedo si él quiere», ha subrayado. El exedil, que coge el cargo con «responsabilidad», ha incidido en que «por encima de todo está Mérida y el PP va a ser nuestra herramienta de cambio».

Por su parte, el presidente provincial del PP, Manuel Naharro, ha señalado que se ha decidido nombrar una comisión gestora para «revitalizar el partido y darle un nuevo aire en la ciudad de Mérida». La decisión responde a que el PP «no estaba funcionando bien en Mérida, pero no quiero hablar del pasado, quiero hablar de un nuevo equipo que va a cambiar la situación». A su juicio, el PP local «no está atendiendo las necesidades de los emeritenses», a pesar de agradecer «la gestión de los compañeros que están en oposición en el ayuntamiento».

«Hemos llegado a esta situación debido a diferentes cuestiones, pero no voy a hablar del pasado, voy a hablar de futuro y de ilusión», ha destacado Naharro. En este sentido, ha manifestado que el PP local «tiene que estar preparado para ganar las próximas elecciones en Mérida y estoy convencido de que va a trabajar para ello». «Tenemos un gran grupo de personas que van a dar la cara por el partido y van a estar 24 horas al día para vender las políticas que ayuden a los emeritenses a mejorar su vida y la ciudad», ha recalcado.

Cabe destacar que la presentación de la gestora ha tenido lugar en el Centro Cultural Nueva Ciudad de Mérida, una ubicación que según Naharro se ha elegido a conciencia: «Lo hacemos de forma simbólica desde un barrio de Mérida de gente trabajadora, de gente que madruga y autónoma como a las que va a representar el PP de Mérida a partir de mañana mismo». Preguntado acerca de las declaraciones que ha hecho Acedo esta mañana asegurando que no descartaba acudir a los tribunales si la comisión gestora salía adelante, el presidente del PP provincial ha sido conciso: "Cuando hablen los tribunales, respetaremos la decisión de los tribunales".